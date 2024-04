Streit um TV-Rechte: DAZN zieht vor Gericht

Rolf Vennenbernd, dpa

DAZN nimmt einen jahrelangen Rechtsstreit mit der DFL in Kauf

Der Streit um die TV-Rechte-Auktion zwischen der Deutschen Fußball Liga und dem Internet-Sportsender DAZN geht vor Gericht.

"Angesichts der mangelnden Reaktion der DFL auf unsere Beschwerde über die unrechtmäßige Vergabe von Rechtepaket B wird DAZN den Rechtsweg beschreiten, um die Vergabe des Pakets zu erreichen", sagte ein Unternehmens-Sprecher der "Deutschen Presse-Agentur" am Freitag.

Das Verkaufsverfahren für die audiovisuellen Medienrechte der Fußball-Bundesliga war in der Vorwoche unterbrochen worden. Strittig war das Fehlen einer Bankgarantie.

Das weltweit tätige Medien-Unternehmen mit Sitz in London will in der Auseinandersetzung mit der DFL alle juristischen Mittel ausschöpfen. "Der Rechtsweg kann sich über Jahre hinziehen, beginnend mit einer Klage vor einem Schiedsgericht und möglicherweise über mehrere Instanzen vor deutschen Zivilgerichten, gegebenenfalls unter Einbeziehung des Europäischen Gerichtshofs", sagte der DAZN-Sprecher.

In dem Streit geht es um das Paket B für Live-Spiele im Pay-TV. Es ist das größte Paket mit den Spielen am Samstag um 15.30 Uhr und am Freitagabend sowie den Relegations-Partien. Dieses Paket enthält insgesamt 196 Live-Spiele.