Erik ten Hag vor spektakulärer Rückkehr?

IMAGO/Dan Weir

Erik ten Hag ist bei Manchester United schwer angezählt

Die drei großen Trainer-Baustellen beim FC Bayern, FC Barcelona und dem FC Liverpool sind so gut wie bzw. schon wieder sicher besetzt. Bei Manchester United könnte dagegen der Platz von Erik ten Hag noch frei werden. Genau darauf soll sein früherer Arbeitgeber spekulieren.

Wie die niederländische Zeitung "Telegraaf" berichtet, taucht der Name von Erik ten Hag auf der internen Trainer-Wunschliste von Ajax Amsterdam ganz oben auf. Interimscoach John van't Schip legt sein Amt beim niederländischen Rekordmeister nach dem Ablauf der Saison nieder, die Suche nach einem Nachfolger läuft entsprechend auf Hochtouren.

Treibende Kraft hinter der möglichen Rückholaktion soll Alex Kroes sein. Der 50-Jährige war Mitte März zum neuen Klubchef ernannt, dann wegen des Verdachts auf Insiderhandel umgehend suspendiert worden. In der Rolle des Technischen Direktors kehrte er in dieser Woche aber wieder zurück.

Ajax würde auf Erik ten Hag warten

Noch-United-Trainer ten Hag sei für Kroes' die "perfekte Wahl", schreibt "Telegraaf". Dies sei längst ein "offenes Geheimnis". Da Erik ten Hag offiziell noch nicht von Manchester United freigestellt ist, kann Ajax allerdings noch nicht tätig werden. Für Kroes ist das kein Problem. Er sei bereit, auf den früheren Amsterdamer Cheftrainer zu warten, heißt es.

Sollte ten Hag kein Interesse an einer Ajax-Rückkehr bekunden, so gibt es laut "Telegraaf" zwei weitere Kandidaten in der engeren Auswahl: Nizza-Coach Francesco Farioli und den Ex-Chelsea-Coach Graham Potter. Über sie werde jedoch nur diskutiert, sollte ten Hag absagen, heißt es.

Dass Erik ten Hag im Sommer auf den Markt kommt, gilt als äußerst wahrscheinlich. Der 54-Jährige, der von 2018 bis 2022 bei Ajax an der Seitenlinie stand, ist schwer angezählt und steht mehreren englischen Medienberichten zufolge unmittelbar vor dem Aus.

In der Liga rangiert United derzeit nur auf Platz sechs, in der Champions League scheiterte man bereits in der Gruppenphase. Einzig verbleibende Titelchance ist der FA Cup. Hier wartet im Finale ausgerechnet der große Rivale aus dem blauen Teil Manchesters auf die Elf von ten Hag.