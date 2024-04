Bayern-Legende warnt Rangnick eindringlich

IMAGO/GEPA pictures/ Armin Rauthner

Ralf Rangnick könnte in Kürze beim FC Bayern anheuern

Nach den Absagen von Xabi Alonso und Julian Nagelsmann ist Ralf Rangnick beim FC Bayern zum Wunschkandidaten für die Nachfolge von Thomas Tuchel aufgestiegen. Zu Recht, findet die Münchner Torwart-Legende Jean-Marie Pfaff.

"Die Trainersuche des FC Bayern – bislang eine fast unendliche Geschichte", eröffnete der Belgier seine neuste Kolumne für die "Abendzeitung" süffisant.

Immerhin scheint sich der deutsche Rekordmeister nun auf der Zielgeraden zu befinden: Ralf Rangnick, aktuell noch Nationalcoach Österreichs, hat eine unterschriftsreife Offerte der Bayern auf dem Tisch liegen, seine Entscheidung wird in Kürze erwartet.

Der 65-Jährige sei zwar "nicht die allererste Option" gewesen, aber dennoch "eine gute Wahl", so Pfaff: "Rangnick hat auf fast all seinen Stationen Erfolg gehabt und seine Mannschaften entwickelt. Auch war er bisher immer dafür bekannt, junge Spieler an den Profikader heranzuführen und ins Team zu integrieren."

Dass es in der Vergangenheit zu verbalen Scharmützeln zwischen Rangnick und den Bayern-Bossen gekommen war, sieht Pfaff nicht als Problem.

"Die Differenzen [...] scheinen ausgeräumt zu sein. Dazu hat er mit Christoph Freund einen Mann im Verein, den er schon aus Salzburg kennt. Auch die Zusammenarbeit mit Max Eberl wird funktionieren. Das ist eine gute Basis für eine erfolgreiche Zukunft", hob der einstige Weltklasse-Keeper hervor.

FC Bayern: Pfaff erwartet von Rangnick "flotten Fußball"

Zugleich stellte Pfaff klar, dass Tuchels Nachfolger an der Säbener Straße keinerlei Welpenschutz erhalten wird.

"Am Ende wird auch Ralf Rangnick am Erfolg und an Ergebnissen gemessen. Das ist vor allem bei Bayern von viel größerer Bedeutung als bei anderen Vereinen", gab der 70-Jährige zu bedenken.

Rangnick müsse sich "diesem Druck vom allerersten Tag an stellen", betonte Pfaff. Immerhin könne man in München von dem erfahrenen Übungsleiter "flotten Fußball" erwarten.

"Mit ihm auf der Trainerbank kann der Angriff auf die Tabellenspitze gelingen – und der Meistertitel 2025 wird dann sicher nur über den FC Bayern gehen", prophezeite Pfaff.