1. FC Köln kurz vor Horror-Szenario

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Dem 1. FC Köln droht der Abstieg

Abstieg auf der Couch? Dem 1. FC Köln blüht schon an diesem Wochenende das Horror-Szenario.

Der 1. FC Köln hat mit einem späten Ausgleich im Kellerduell gegen FSV Mainz (1:1) seine Mini-Chance auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gewahrt.

Die Ausgangslage aber bleibt schlecht: Der FC steht mit fünf Punkten Rückstand auf die Mainzer mit dem Rücken zur Wand. Zum rettenden Ufer sind es sogar sieben Punkte. Bochum und Union belegen mit jeweils 30 Zählern Plätze 14 und 15.

Aus eigener Kraft kann der Klub den Gang in die 2. Bundesliga nicht mehr abwenden.

Am Sonntag droht dem 1. FC Köln der Abstieg

Schon am Sonntagabend könnte der Abstieg der Kölner feststehen. Die Rechnung geht so: Verliert der FC am Samstag das Heimspiel gegen den SC Freiburg, kann Mainz mit einem Auswärtssieg bei Heidenheim den Abstieg der Domstädter endgültig besiegeln.

Bei nur noch zwei folgenden Spielen wäre der Rückstand von dann acht Punkten nicht mehr aufzuholen.

Auch ein Remis könnte für den 1. FC Köln unter Umständen zu wenig sein. Falls Mainz siegt und Bochum gegen Union ebenfalls unentschieden spielen, wäre der FC-Abstieg ebenfalls fix.

Spielen Köln und Mainz beide remis, bliebe es bei fünf Punkte Abstand und einer kleinen Resthoffnung. Genauso wie bei einem Kölner Punktgewinn und einem Sieger in der Partie Union gegen Gladbach. Dann müsste der FC aber nicht nur sechs Zähler, sondern auch noch im Torverhältnis aufholen.

1. FC Köln: "Wir leben noch"

Viel Rechnerei also beim 1. FC Köln. Klar ist: Aufgeben will keiner.

"Wir glauben daran, das ist unser Motto", sagte Trainer Timo Schultz kämpferisch: "Wir glauben daran, dass wir es schaffen können. Wir haben letzte Woche gesehen, dass wir nicht rechnen sollten. Wir haben noch drei Spieltage. Der ganz dicke Strich kommt nach dem 34. Spieltag. Da ist noch alles möglich."

Seine Mannschaft habe einen "einwandfreien Charakter" und werde definitiv "nicht aufgeben". Routinier Mark Uth sah in dem Spiel gegen Mainz eine "sehr gute Reaktion".

"Die letzten drei Endspiele, wir leben, wir sind noch da und abgestiegen sind wir noch lange nicht", betonte der Stürmer.