Wechsel zum FC Bayern? Tah bricht sein Schweigen

IMAGO/Kolvenbach

Wechselt Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Die Zukunft von Jonathan Tah ist weiterhin ungeklärt. Verlängert der Nationalspieler bei Bayer Leverkusen? Schließt er sich dem FC Bayern an? Oder steht ein Wechsel in die Premier League bevor? Der Abwehrspieler äußerte sich nun zu seiner Zukunft.

"Ich konzentriere mich auf die beiden Titel, die wir noch zu gewinnen haben. Alles andere machen wir danach", sagte Tah zur "Sport Bild".

Der 28-Jährige ergänzte: "Wir sind in einem guten Austausch mit Simon [Rolfes] und Fernando [Carro] (Sportchef und Geschäftsführer; Anm. d. Red.)."

Konkret auf die Gerüchte um den FC Bayern angesprochen, merkte Tah lediglich an: "Man freut sich, wenn man mit so einem Verein in Verbindung gebracht wird." Begeistert hat er dem Blatt zufolge dabei aber nicht gerade gewirkt.

Tahs Vertrag bei Bayer Leverkusen läuft im Sommer 2025 aus. In ein letztes Vertragsjahr wird die Werkself mit dem Abwehrchef nicht gehen.

"Wir wollen mit ihm verlängern", stellte Geschäftsführer Carro zuletzt bei "Sky90" klar: "Wir sind ein Verein, der keine Spieler ablösefrei abgeben wird. Das heißt, dass wir verlängern müssen, ansonsten werden wir ihn verkaufen."

"Sport Bild" zufolge ist der FC Bayern bereit, 20 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Leverkusen dagegen wolle mit 40 Millionen Euro Ablöse in den Poker starten.

Tah offen für Wechsel zum FC Bayern?

"Sky" berichtet unterdessen, dass es bereits konkrete Gespräche zwischen Bayerns Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und dem Management des Spielers gegeben hat.

Dabei habe die Tah-Seite positive Signale für einen Wechsel zum FC Bayern gesendet. Allerdings gebe es weder eine Einigung noch Verhandlungen zwischen den Vereinen.

Bayer Leverkusen würde den Vertrag von Tah gerne verlängern. Kontakt zu dem Spieler habe der Klub bereits aufgenommen.

"Wir haben mit Jonathan gesprochen, wir schätzen ihn sehr. Er weiß, dass der Verein und wir alle ihn in Leverkusen halten wollen. Das weiß er. Wir respektieren aber auch seinen Wunsch. Wir werden sehen, ob er am Ende bei uns bleibt oder woanders hingeht", ließ Carro offen.