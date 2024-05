Nach Barca-Absage: Klare Tendenz bei Flick

IMAGO/Laci Perenyi

Wo liegt die Zukunft von Hansi Flick?

Hansi Flick sucht nach der Absage des FC Barcelona weiterhin nach einer neuen Herausforderung im Profi-Fußball. Eine Rückkehr zum FC Bayern kommt für den ehemaligen Bundestrainer wohl nicht infrage. Stattdessen könnte sich die Premier League als verlockende Option erweisen.

Laut "Sky" plant Flick nach wie vor, im Ausland anzuheuern. Ein Comeback zum FC Bayern steht für den 59-Jährigen offenbar aktuell nicht zur Debatte. Die Münchner haben sich im Rahmen ihrer Trainersuche inzwischen ohnehin auf Ralf Rangnick festgelegt.

Zuletzt galt Flick beim FC Barcelona als heißer Kandidat für die Nachfolge von Xavi. Der Übungsleiter habe bereits "kurz" davorgestanden, neuer Barca-Coach zu werden, berichtete "Bild" zuletzt. Flick sollte in der vergangen Woche eigentlich nach Barcelona fliegen, so "Sky".

Jedoch vollzog Xavi bei den Katalanen eine spektakuläre Kehrtwende und bleibt entgegen seiner ersten Entscheidung doch über den Sommer hinaus beim Tabellenzweiten der Primera División. Flick muss sich dadurch anderweitig umschauen.

Premier League statt FC Barcelona?

Laut "The Times" ist der Champions-League-Sieger von 2020 ein möglicher Trainer-Kandidat beim FC Chelsea. Mauricio Pochettino steht derzeit bei den Blues an der Seitenlinie. Ob der Argentinier über den Sommer hinaus weitermachen darf, ist angesichts von Platz neun in der Premier League fraglich.

Neben Flick sollen Ruben Amorim (Sporting) und Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) ebenfalls auf der Londoner Liste für potenzielle Nachfolger stehen, so "The Times".

Flick hatte bis vergangenen September die deutsche Nationalmannschaft betreut. Anschließend wurde er vom DFB freigestellt. Seine größten Erfolge als Cheftrainer feierte Flick beim FC Bayern, mit dem er 2020 das Triple gewann.

2014 wurde der Ex-Profi als Assistent von Joachim Löw mit Deutschland Fußball-Weltmeister.