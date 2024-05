Sané-Verlängerung? "Da sollte man aufpassen"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Leroy Sané könnte beim FC Bayern bald einen neuen Vertrag unterzeichnen

Der FC Bayern steht in Verhandlungen mit Leroy Sané über eine Vertragsverlängerung. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus würde dem DFB-Star das neue Arbeitspapier aber nur unter einer bestimmten Bedingung vorlegen.

TV-Experte Lothar Matthäus spricht sich für einen Verbleib von Leroy Sané beim FC Bayern aus. "Ja, aber nicht mehr zu den Konditionen", stellte er im "Sky"-Gespräch klar.

Beim FC Bayern habe sich das Gehaltsgefüge in den vergangenen Jahren immer weiter nach oben entwickelt. "Ich glaube, dass es eine Zeit bei Bayern München gab, in der jeder 15 bis 20 Millionen Euro verdienen wollte", so Matthäus. Diese Entwicklung sei auch den vielen Transfers von namhaften Spielern geschuldet.

"Bayern München hat in den letzten Jahren zwar gut gewirtschaftet, aber auf dem Transfermarkt haben sie nicht sehr erfolgreich gearbeitet. Sie haben sehr viele Spieler in den letzten zwei, drei Jahren geholt", argumentierte der Ex-Münchner. Jene Neuzugänge hätten mit Blick auf ihre Ablösesummen und Gehälter aber letztlich nicht die entsprechenden Einsätze bekommen.

Matthäus warnt den FC Bayern: "Da sollte man aufpassen"

Matthäus führte aus: "Da sollte man aufpassen und vorsichtig sein. Den ein oder anderen Spieler sollte man versuchen weiterzugeben und jungen Spielern die Möglichkeit geben, die Chance zu nutzen. Das war auch das Ziel von Uli Hoeneß, der vor einigen Jahren den Campus für sehr viel Geld hat bauen lassen."

Im Fall von Leroy Sané, dessen Vertrag beim FC Bayern aktuell noch bis 2025 datiert ist, soll es nach "Sky"-Angaben nun einen ersten "sehr guten Austausch" gegeben haben. Federführend übernimmt Sportvorstand Max Eberl die Gespräche mit dem 28-Jährigen.

Konkrete Punkte wie Gehalt und Vertragslaufzeit haben Eberl und Sané allerdings noch nicht besprochen, heißt es beim TV-Sender.

Leroy Sané spielt seit 2020 für den FC Bayern, wechselte damals aus der Premier League von Manchester City an die Säbener Straße. Mit den Bayern wurde der ehemalige Schalker seither dreimal deutscher Meister, schoss in 122 Bundesliga-Spielen 29 Tore.