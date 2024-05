FC Bayern bemerkt Trikot-Panne auf letzten Drücker

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Alphonso Davies vom FC Bayern wäre fast mit dem falschen Trikot aufs Feld gelaufen

Der FC Bayern hat eine Trikot-Panne im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid gerade noch vermieden.

Beim Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid lief beim FC Bayern am Dienstagabend einiges sehr gut, die Münchner waren große Teile des Spiels dominierend. Zwar fing sich das Team von Trainer Thomas Tuchel auch zwei Gegentore, so dass am Ende nur 2:2 heraussprang, doch insgesamt zeigte man sich beim Rekordmeister mit der Ausgangslage vor dem Rückspiel zufrieden.

Vielleicht auch, weil man einen peinlichen Fehler in letzter Sekunde vermeiden konnte, weil ein Staff-Mitglied ganz besonders gut aufpasste.

Was war passiert? In der Schlussphase sollte Alphonso Davies, nachdem er mehr als 85 Minuten auf der Bank geschmorrt hate, sich bereitmachen, um seine Mannschaft in den letzten Minuten des Spiels noch ein wenig zu entlasten.

Also griff sich der Kanadier (s)ein Trikot, streifte es über und lief zur Seitenlinie. Das Problem: Wie im Stadion bestens zu erkennen war, hatte sich Davies vergriffen und das Jersey von Aleksandar Pavlovic erwischt. Auf dem Rücken von Davies prangte somit groß die Nummer 45 und nicht seine Rückennummer 19.

Zum Glück intervenierte Physio Stephan Weickert, lief zu Davies und Bayerns Co-Trainer Anthony Barry, der den Linksverteidiger schon zum Schiedsrichter-Assistenten gebracht hatte, und holte das Duo gestikulierend und auf das Trikot deutend zurück. Am staunenden und später schmunzelnden Tuchel vorbei ging es zurück zur Bank, wo Davies schließlich das richtige Shirt überstreifte.

Für Davies endete mit diesem Vorfall ein ohnehin gebrauchter Abend. Ausgerechnet gegen Real Madrid, jenen Klub, mit dem der 23-Jährige schon länger in Verbindung gebracht wird, stand der Abwehrmann nur wenige Minuten auf dem Feld. Ein Seitenhieb seines Coaches?

FC Bayern: Real Madrid nicht mehr so heiß auf Davies?

"Es ist immer Aufgabe des Trainers, die Aufstellung zu machen. Und Thomas Tuchel wird seine Gründe gehabt haben, dafür dass Alphonso nicht von Beginn an gespielt hat", wird Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen von "Bild" dazu zitiert.

Laut Dreesen gibt es im Poker um eine Verlängerung mit Davies, dessen Kontrakt im Sommer 2025 ausläuft, bislang auch "keine neue Wasserstandsmeldung".

Ärgerlich für Davies: Wie die "Marca" jüngst berichtete, soll das Interesse der Königlichen zuletzt abgekühlt sein. Die Tendenz der Real-Bosse gehe demnach eher dahin, mit Ferland Mendy zu verlängern, weil dieser eher den defensiveren Part auf der linken Seite abgedeckt, während Davies für Offensivdrang steht.