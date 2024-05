Freund deutet Blitz-Einigung mit Rangnick an

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Ralf Rangnick könnte schon bald beim FC Bayern anheuern

Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis Ralf Rangnick beim FC Bayern unterschreibt. Seine generelle Bereitschaft für den Trainerjob soll der 65-Jährige an der Säbener Straße bereits hinterlegt haben. Jetzt haben sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters noch einmal zum Zwischenstand geäußert.

"Ich weiß, dass das jeden interessiert. Wenn's dann fertig ist, dann sagen wir es auch. Es ist eine Thematik, die uns umtreibt, aber natürlich war jetzt auch Real sehr wichtig. Das andere werden wir ganz in Ruhe abwickeln und dann wird es irgendwann auch den weißen Rauch geben", wurde Sportvorstand Max Eberl zitiert.

Zugleich betonte der 50-Jährige, erst nach dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid mit einem Ergebnis zu rechnen. Am kommenden Mittwoch steht das Wiedersehen im Estadio Santiago Bernabeu an.

Kurios: Sportdirektor Christoph Freund schätzt den Zeitplan anders ein. Er würde eine Entscheidung vor dem Königsklassen-Match "nicht ausschließen", sagte der Österreicher der "Bild".

Rangnick ist mindestens bis zur Europameisterschaft im Sommer noch als Nationaltrainer von Österreich beschäftigt, sein Vertrag geht sogar bis 2026. Der Verband würde ihn wohl nur gegen eine satte Millionen-Ablöse freigeben.

"Letzte Details" zwischen FC Bayern und Ralf Rangnick offen

Anders als Eberl und Freund hält sich Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen noch bedeckt.

"Das ist wie mit den Wettervorhersagen. Das sollte man nie so genau nehmen. Manchmal kommen die Schauer im April, obwohl man sie nicht erwartet und manchmal kommt die Sonne dann im Mai. Das Wetter können wir nicht beeinflussen", sinnierte der Nachfolger von Oliver Kahn.

Rangnick war in München überhaupt erst zum Wunschkandidaten aufgestiegen, nachdem Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) und Julian Nagelsmann (Bundestrainer) dem FC Bayern abgesagt hatten.

Laut "Bild" müssen zwischen Rangnick und dem Bundesligisten noch "letzte Details geklärt werden", vieles deute momentan allerdings auf eine baldige Einigung hin.