Virgil van Dijk jetzt auch beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Ian Stephen

Virgil van Dijk wird beim BVB und beim FC Bayern gehandelt

Wilde Gerüchte um ein Interesse von Borussia Dortmund an Virgil van Dijk schwappten zuletzt über den Kanal. Jetzt kommt raus: Nicht nur der BVB soll sich mit dem Kapitän des FC Liverpool beschäftigen, auch der FC Bayern streckt angeblich die Fühler aus.

Das zumindest vermeldet "Sports Zone", ein französisches Medium für Transfernews, das in den sozialen Netzwerken aktiv ist. Demnach sei der deutsche Rekordmeister "in den letzten Tagen" auf van Dijk aufmerksam geworden.

Zudem heißt es, der saudi-arabische Klub Al-Qadsiah FC habe dem 32 Jahre alten Niederländer bereits ein lukratives Angebot unterbreitet. Van Dijk wolle eigentlich beim FC Liverpool bleiben, sei aber "nicht unflexibel" in seiner Zukunftsplanung.

Klar ist: Der Vertrag des Innenverteidigers läuft 2025 aus. Nur noch in diesem Sommer könnten die Reds nach jetzigem Stand also noch eine Ablöse für van Dijk kassieren. Hinzu kommt, dass an der Anfield Road ein größerer Umbruch ansteht. Erfolgscoach Jürgen Klopp verlässt den Klub auf eigenen Wunsch. Als sein Nachfolger soll Arne Slot (Feyenoord Rotterdam) feststehen.

Virgil van Dijk für den BVB zu teuer - schlägt der FC Bayern zu?

Der 45-Jährige will angeblich zwar unbedingt mit seinem Landsmann van Dijk zusammenarbeiten.

Zuletzt spekulierte der "Mirror" aber dennoch über einen Abschied des 1,95-Meter-Hünen. In diesem Zusammenhang nannte das britische Boulevard-Blatt unter anderem den BVB als Interessenten und schrieb den Westfalen sogar gute Chancen zu, van Dijk verpflichten zu können.

Der hochdekorierte Abwehrstar soll in Liverpool allerdings rund 15 Millionen Euro pro Jahr verdienen - für den BVB eine utopische Summe. Hinzu käme eine satte Ablöse, da van Dijks Marktwert immer noch auf 32 Millionen Euro taxiert wird.

"Sky" vermeldete zudem, ein Wechsel van Dijks zum BVB sei Stand jetzt ausgeschlossen.

Der FC Bayern könnte die kolportierten Beträge sicherlich stemmen. Allerdings war zuletzt zu hören, die Verantwortlichen von der Säbener Straße wollen die Defensive im kommenden Sommer am liebsten mit Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) verstärken.