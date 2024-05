HSV-Hammer! Spektakulärer Magath-Plan mit Raúl enthüllt

imago sportfotodienst

Felix Magath und Raul im Doppelpack zum HSV?

In der 2. Bundesliga droht dem Hamburger SV (mal wieder) der Aufstiegs-K.o. Hinter den Kulissen brodelt es. Felix Magath gilt als Kandidat für einen Posten an der Klub-Spitze - und will im Fall eines Engagements beim HSV offenbar Spanien-Ikone Raúl als Trainer mitbringen.

Über dieses Konzept, das der 70-Jährige für die Rothosen in der Schublade haben soll, berichtet "Bild".

Demnach wolle Magath neben Raúl auch den erfolgreichen U21-Coach Pit Reimers intensiver einbinden. Er befinde sich zudem im Austausch mit HSV-Investor Klaus-Michael Kühne, der als großer Magath-Fürsprecher gilt, heißt es. Auch Kontakte zum milliardenschweren Unternehmer Eugen Block soll es geben. Beide haben demnach Vertrauensleute im HSV-Aufsichtsrat.

Besonders bemerkenswert: Laut "Bild" soll die Raúl-Seite über Magaths HSV-Ideen schon informiert sein. Einem Wechsel in die Hansestadt, um ein neues Projekt beim ehemaligen Bundesliga-Dino zu starten, sei der 46-Jährige nicht abgeneigt. Reimers wiederum könnte Raúl nach Magaths Vorstellung als Co-Trainer zur Seite stehen.

Pikant: Magath soll vor einiger Zeit den Kontakt zu HSV-Aufsichtsratschef Michael Papenfuß gesucht haben. Einer Bitte um Rückruf auf seiner Mailbox soll der 69-Jährige aber nicht nachgekommen sein.

HSV: Felix Magath nicht der einzige Boss-Kandidat

Neben Magath wird auch Jörg Schmadtke beim HSV gehandelt, der seit seinem Abgang vom FC Liverpool im Februar ohne Job ist. Mit ihm soll es bereits Gespräche gegeben haben. Spektakuläre Personalien wie Raúl dürfte der 60-Jährige aber nicht in Aussicht gestellt haben.

Dem amtierenden Sportvorstand Jonas Boldt droht im Falle eines erneuten Nicht-Aufstiegs das Aus beim HSV.

Magath und Raúl haben eine gemeinsame Vergangenheit: Die HSV-Ikone lotste den damaligen Stürmer 2010 sensationell zum FC Schalke 04. Dort ließ Raúl seine Karriere ausklingen, trug sich mit 28 Treffern in 66 Bundesligaspielen nachhaltig in die königsblauen Vereinschronik ein.

Kommt es nun zur Wiedervereinigung der beiden beim HSV?