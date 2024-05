Schick gegen den Ex-Klub "bereit für Tore"

IMAGO/UWE KRAFT

Spielte von 2017 bis 2019 bei der Roma: Patrik Schick

Stürmer Patrik Schick von Meister Bayer Leverkusen freut sich auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub AS Rom.

"Es ist schön, zurück zu sein. Ich bin bereit, ein paar Tore zu machen", sagte der Tscheche selbstbewusst vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Europa League in der "Ewigen Stadt" am Donnerstag (21:00 Uhr/Live bei RTL).

Die in dieser Saison seit 46 Pflichtspielen immer noch ungeschlagene Werkself habe "die Chance, die Revanche zu schaffen", sagte Schick, der das schmerzhafte Halbfinal-Aus im Vorjahr verletzungsbedingt noch verpasste.

Seit jenem bitteren Abend im Mai hat sich viel getan. Schick ist längst wieder in Topform, Bayer längst Meister und Triple-Anwärter - und bei der Roma hat mit Daniele De Rossi ein ehemaliger Mitspieler von Schick den Posten von Jose Mourinho auf der Trainerbank übernommen.

Der langjährige Kapitän der Römer sei "ein außergewöhnlicher Fußballer, ein echter Leader und eine große Persönlichkeit" auf dem Platz gewesen, meinte Schick. Von 2017 bis 2019 standen die beiden 25 Mal gemeinsam auf dem Platz, stürmten unter anderem 2018 sensationell bis ins Halbfinale der Champions League und scheiterten dort erst an Jürgen Klopp und dem FC Liverpool.

"Ich erwarte, dass er als Trainer dasselbe macht wie auf dem Platz", sagte Schick: "Er wird seinen Spielern vermitteln, bis zur letzten Minute zu kämpfen und alles für die Roma zu geben."