Zweifel am Rangnick-Deal des FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto /EXPA/Eisenbauer

Heuert Ralf Rangnick beim FC Bayern an?

Der frühere Nationalspieler Mario Basler hat Zweifel am Wechsel von Trainer-Wunschkandidat Ralf Rangnick zum FC Bayern geäußert.

"Ich glaube irgendwie nicht daran. Ralf ist ein ganz Schlauer. Er hat einen schönen Job bei Österreichs Nationalmannschaft. Er wird bei der EM dabei sein. Wie soll das überhaupt gehen? Ich stelle mir das sehr schwierig vor", sagte Basler bei "Sport1".

Entschieden ist in der Trainerfrage des deutschen Rekordmeisters offenbar noch nichts abschließend. "Es ist noch offen. Ich hoffe, dass es in sehr naher Zukunft eine Entscheidung für uns geben wird. Die letzte Entscheidung liegt bei ihm", sagte ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer am Mittwoch im "ORF".

Rangnick habe "noch keine endgültige Entscheidung getroffen", betonte Mitterdorfer. "Wir versuchen ihm immer noch zu vermitteln, dass wir es wertvoll finden würden, wenn er in Österreich bleibt, wenn er weiter diesen Weg gemeinsam mit uns geht. Er hat bei uns Gestaltungsmöglichkeiten, wir denken da an eine längerfristige Vereinbarung mit ihm."

FC Bayern: Zehn Millionen Euro Ablöse für Ralf Rangnick?

Sollte es Rangnick nach München ziehen, müsste der FC Bayern wegen seines bis 2026 laufenden Vertrags eine Ablöse an den ÖFB zahlen, die Rede war zuletzt von mindestens zehn Millionen Euro. Mitterdorfer stellte klar, dass es in dieser Angelegenheit "noch keinen Kontakt" zum deutschen Rekordmeister gegeben habe. "Mit mit dieser Frage beschäftige ich mich auch nicht. Unser großes Ziel ist es, Ralf Rangnick bei uns in Österreich als großartigen Trainer zu behalten."

Die Entscheidung über Rangnicks Zukunft werde "sehr zeitnah" fallen, sagte der ÖFB-Boss. "Er hat jetzt gemerkt, wie er die Spieler mitreißt, wie er die österreichische Fußballfamilie mitreißt, welche Begeisterung er durch seine Arbeit entfachen kann. Das sind Motiavtionssteinchen, die in hoffentlich dazu bewegen, diesen Weg bei der EM und hoffentlich auch bei der WM gemeinsam mit uns zu gehen."