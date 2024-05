Pressestimmen: "Mbappé kracht gegen eine Wand"

IMAGO/Laci Perenyi

Kylian Mbappé benötigt mit PSG eine Aufholjagd gegen den BVB

Borussia Dortmund träumt vom Champions-League-Finale! Der BVB setzte sich im Halbfinal-Hinspiel am Mittwochabend gegen Paris Saint-Germain vor den eigenen Fans mit 1:0 durch. Das Tor von Niclas Füllkrug bescherte den Schwarz-Gelben eine gute Ausgangslage für das zweite Aufeinandertreffen. Die Pressestimmen zur Partie:

DEUTSCHLAND

kicker: "Füllkrug und Aluglück: BVB schlägt PSG und nähert sich London. Dortmund ist bis ins Halbfinale der Champions League vorgedrungen - und hat die erste Finalteilnahme seit 2013 vor Augen. Denn im Hinspiel gegen Paris Saint-Germain glückte dank Torschütze Füllkrug und Aluglück ein 1:0-Erfolg."

Ruhr Nachrichten: "Der BVB ist dem Finale in Wembley ganz nah - Füllkrug sichert 1:0-Sieg gegen Paris. Der BVB-Traum vom Finale der Champions League lebt – und wie! Der goldene Füllkrug-Treffer sorgt im gegen Paris für eine glänzende Ausgangsposition vor dem Rückspiel."

ntv: "BVB ringt Paris im Halbfinal-Hinspiel der Champions League nieder. Borussia Dortmund ist auf dem besten Weg, zum dritten Mal in der Klub-Historie das Champions-League-Endspiel zu erreichen. Im Halbfinal-Hinspiel braucht es dafür etwas Aluminium-Glück gegen Paris Saint-Germain - und einen Kracher von Niclas Füllkrug."

Süddeutsche Zeitung: "Füllkrug öffnet die Tür für Wembley. Dortmunds Malocher bezwingen mit einer starken Leistung die Künstlertruppe von Paris St. Germain um Kylian Mbappé. Durch den 1:0-Sieg geht die Terzic-Elf mit einem Vorsprung ins Rückspiel - auch die Bundesliga kann sich freuen."

Der Spiegel: "Füllkrug trifft und lässt Dortmund vom Finale träumen. Borussia Dortmund ging als Außenseiter ins Halbfinale gegen Paris. Doch der BVB ließ sich vom Starensemble um Kylian Mbappé nicht verunsichern, gewann das Hinspiel nach einer starken Leistung und hat alle Chancen aufs Endspiel."

Bild: "BVB plötzlich näher am Finale als Bayern!"

FRANKREICH

Le Parisien: "Weit vom Traum entfernt - PSG verwandelt sich in Dortmund in eine Mannschaft ohne Biss und verringert seine Chance auf den Einzug ins Champions-League-Finale. Im Rückspiel am Dienstag wird PSG erneut den Spieß umdrehen müssen, wie schon gegen Barcelona."

L'Équipe: "Trotz zahlreicher Chancen in der Schlussphase verlor PSG am Mittwoch das Hinspiel des Champions-League-Halbfinales bei Borussia Dortmund mit 0:1. Das Rückspiel ist für Dienstag im Parc des Princes angesetzt."

Le Figaro: "PSG stürzt in Dortmund, weil es zu ineffizient ist. So nah, so fern! Frustrierend in der ersten Halbzeit und ungeschickt in der zweiten. PSG verliert in einem glühenden Westfalenstadion und gegen eine Gelbe Wand, die ihrem Ruf treu bleibt. Alles bleibt offen, noch ist nichts verloren."

Le Dauphiné Libéré: "Paris Saint-Germain hat am Mittwoch im Hinspiel des Champions-League-Halbfinales eine knappe 0:1-Niederlage bei Borussia Dortmund kassiert. Ein Rückstand, der für die Mannschaft von Luis Enrique keineswegs unaufholbar ist, da sie die Lehren aus einer misslungenen ersten Halbzeit ziehen muss."

ENGLAND

The Independent: "Nach einer Nacht voller verpasster Chancen geht Dortmund mit einem knappen Vorsprung ins Rückspiel. Füllkrugs Schuss war der einzige Treffer an einem Abend voller Fehlversuche."

The Telegraph: "Sancho findet zu seiner alten Stärke zurück. Dortmund behauptet sich gegen Paris."

BBC: "Niclas Füllkrug erzielt einen fulminanten Treffer in der ersten Halbzeit als Borussia Dortmund im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St-Germain mit 1:0 gewinnt."

The Sun: "San-sational! Der von Manchester United verstoßene Sancho steht mit einem Bein im Champions-League-Finale, während Mbappés Leid anhält."

SPANIEN

Marca: "Mbappé hat Paris schon verlassen. Der BVB überrascht eine PSG-Mannschaft, die erst in der zweiten Halbzeit aufwacht."

AS: "Ein gelbes Inferno für Mbappé, der gegen eine Wand kracht. Die Borussia legte eine Intensität an den Tag, als wäre es das letzte Spiel ihres Lebens."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Füllkrugs Torpedo versenkt PSG. Es steht 1:0 für Dortmund, aber das Halbfinale wird in Frankreich entschieden."

Corriere della Sera: "Füllkrug besser als Mbappé! Dortmund siegt für einen weiteren deutschen Champions-League-Platz, PSG hat Pech beim Doppelpfosten."