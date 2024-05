Hummels betont: "Es ist tatsächlich nichts entschieden"

IMAGO/Borussia Dortmund v Paris Saint-Germain

BVB-Verteidiger Mats Hummels überzeugte gegen PSG

Mats Hummels spielt in der Champions League eine Saison auf Weltklasse-Niveau. Beim 1:0 am Mittwochabend gegen Paris Saint-Germain meldete der BVB-Routinier den Pariser Superstar Kylian Mbappé fast die gesamte Spielzeit über ab, wurde im Anschluss zum "Man of the Match" gekürt. Rund um Borussia Dortmund werden die Rufe immer lauter, die eine erneute Vertragsverlängerung von Mats Hummels einfordern. Nach dem Halbfinal-Hinspiel hat sich der Dortmunder Abwehrchef selbst geäußert.

Am "DAZN"-Mikrofon stellte der 35-Jährige klar, dass es auch Anfang Mai noch keine Entscheidung darüber gibt, ob er noch eine weitere Saison bei Borussia Dortmund dranhängen wird.

"Es ist tatsächlich nichts entschieden, in keiner Hinsicht", machte der BVB-Abwehrchef klar, nachdem er mit seiner Mannschaft bereits zum fünften Mal in der laufenden Champions-League-Saison zu Null gespielt hatte.

Nach Aussage Hummels' könne es "in alle Richtungen gehen. Ich genieße es gerade, mir das freizuhalten. Ich möchte mir natürlich auch anschauen, welche Optionen es wo gibt, auch, wie es hier aussieht."

BVB-Star hält sich alles offen: Entscheidung erst nach Saisonende?

Letztlich bestünde auch die Möglichkeit, dass der 1:0-Sieg gegen PSG das letzte Heimspiel für Hummels in Dortmund in der Königsklasse gewesen sei.

"Ich weiß nicht genau, wann das letzte Saisonspiel ist. Aber entschieden wird es vielleicht erst danach", fügte Hummels hinzu, der in der Königsklasse in der laufenden Spielzeit keine einzige Minute im BVB-Trikot verpasst hat - als einziger Spieler im Kader.

Der Defensivmann, der sich mit seinen Top-Leistungen auch noch für die Heim-EM im kommenden Juni und Juli empfehlen will, hält sich bewusst alle Richtungen offen und meinte abschließend zu der Causa: "Man muss einfach schauen, was am Ende als Möglichkeit dasteht und worauf ich dann noch Lust habe."