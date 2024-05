Matchwinner Füllkrug: Das ist "einmalig" beim BVB

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Niclas Füllkrug schoss den BVB gegen PSG zum Sieg

Nach dem 1:0-Erfolg im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain machte sich bei Borussia Dortmund am Mittwochabend Euphorie breit. Siegtorschütze Niclas Füllkrug richtet seinen Blick bereits auf das BVB-Gastspiel bei PSG in der kommenden Woche.

"Es ist Halbzeit, wir bleiben demütig. Wir haben uns eine ordentliche Ausgangssituation geschaffen zu Hause, und jetzt kommt das schwere Auswärtsspiel", sagte der Angreifer nach Abpfiff bei "DAZN".

"Ich glaube, dass die Pariser das Spiel anders angehen werden als hier in Dortmund. Da müssen wir gewappnet sein", mahnte der 31-Jährige. "Wir sind jetzt nur noch 90 Minuten von Finale entfernt. Am Ende geht es nur über den Einsatz."

Der BVB hatte sich zuvor mit einem leidenschaftlichen Auftritt einen Vorsprung für das zweite Duell mit dem französischen Star-Ensemble erkämpft.

Füllkrug führte die starke Leistung auch auf die elektrisierende Stimmung im ausverkauften Stadion zurück. "Es fühlt sich in diesem Stadion immer so an, als wenn man schon mit 1:0 ins Spiel geht, weil man diese wahnsinnige Unterstützung hat, besonders auch in Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Das ist einmalig", schwärmte der Goalgetter.

Niclas Füllkrug verteilt Sonderlob an BVB-Kollegen

Das Tor des Tages erzielte der Ex-Bremer in der 36. Minute höchstpersönlich mit einem trockenen Linksschuss. Statt über seine eigenen Qualitäten in der Situation wollte Füllkrug aber lieber über die traumhafte Vorlage von Nico Schlotterbeck reden.

"Ich hab das immer schon im Blick, ob Schlotti mich sieht, weil er diese Bälle wahnsinnig gut spielen kann. Der Ball kommt zu mir, ich muss nicht zum Ball laufen, dadurch habe ich eine gute Abschlusssituation", schilderte der BVB-Matchwinner: "Es ist nicht das erste Mal, dass ich versuche, den Ball in die kurze Ecke zu setzen diese Saison. Jetzt hat es geklappt in so einem wichtigen Spiel. Das freut mich sehr."

Ein weiteres Sonderlob richtete Füllkrug an die eigenen Außenverteidiger, die gegen Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé Schwerstarbeit leisten mussten.

Julian Ryerson und Ian Maatsen hätten "so viele Zweikämpfe gewonnen, als sie mit Tempo auf sie zugekommen sind", lobte der Angreifer. Es sei eine "ganz, ganz tolle Leistung von den Jungs" gewesen.