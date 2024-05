"Miese Saison": Liga-Frust dämpft CL-Euphorie beim BVB

IMAGO/Michael Taeger

Der BVB spielt national keine sonderlich gute Saison

Am Mittwochabend wurde einmal mehr deutlich, wozu der BVB im Stande ist, wenn alle Rädchen ineinandergreifen. Durch den 1:0-Heimsieg gegen das favorisierte Starensemble von Paris Saint-Germain im Halbfinal-Hinspiel der Champions League hat sich die Borussia eine gute Ausgangsposition für das Wiedersehen in einer Woche erarbeitet. Bei aller Freude über das Ergebnis schwang bei den Dortmunder Protagonisten aber auch Ärger über die eher mäßige Bundesliga-Spielzeit mit.

Mit seiner erfolgreichen Saison auf internationaler Ebene hat der BVB selbst dazu beigetragen, dass der Tabellenfünfte der Bundesliga - und damit voraussichtlich Borussia Dortmund - auch kommende Saison in der Königsklasse spielen darf.

"Es macht unsere Bundesliga-Saison aber nicht besser. Es lässt uns nur etwas weicher fallen, aber wir haben uns das natürlich ganz anders vorgestellt", gestand Trainer Edin Terzic.

Ähnlich sah es Matchwinner Niclas Füllkrug: "Ich freue mich, dass wir das ein bisschen selber ausbaden konnten, dass wir das in der Bundesliga haben liegen lassen."

Erst am vergangenen Wochenende hatten die Schwarz-Gelben beim direkten Konkurrenten RB Leipzig eine schmerzhafte 1:4-Packung kassiert. Die Sachsen sind dadurch ebenso wie der VfB Stuttgart in der Tabelle enteilt.

Hummels schimpft über "miese Bundesliga-Saison" des BVB

Auch bei Routinier Mats Hummels war die Erleichterung groß, dass der BVB trotz der enttäuschenden Platzierung in der Bundesliga auch 2024/2025 in der Königsklasse vertreten sein wird.

"Da haben wir unsere miese Bundesliga-Saison durch eine sehr gute Champions-League-Saison kaschiert", erklärte der zuletzt formstarke Innenverteidiger bei "DAZN".

Hummels zeigte sich dennoch kritisch: "Da müssen wir trotzdem nicht drumherum reden: In Bundesliga und im Pokal - das war nicht unser Anspruch in diesem Jahr. Champions League, das feiern wir, das macht Spaß, aber man darf auch nicht die Augen davor verschließen, dass wir ein bisschen Glück haben, dass der fünfte Platz in diesem Jahr reicht."