Paukenschlag! Rangnick sagt FC Bayern ab

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ralf Rangnick geht wohl nicht zum FC Bayern

Der FC Bayern kassiert im Rahmen seiner ohnehin schon komplizierten Trainer-Suche den nächsten Rückschlag. Wunschlösung Ralf Rangnick hat dem deutschen Rekordmeister offiziell abgesagt.

Rangnick verständigte sich mit Österreichs Fußball-Verband darauf, bis zur Weltmeisterschaft 2026 als Nationaltrainer weiterzumachen. Zunächst hatte "Bild" über die überraschende Entwicklung berichtet.

"Ich bin mit vollem Herzen österreichischer Teamchef. Diese Aufgabe macht mir unglaublich viel Freude und ich bin fest entschlossen, unseren eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen", wird Rangnick vom ÖFB zitiert.

Er wolle "ausdrücklich betonen, dass das keine Absage an den FC Bayern ist, sondern eine Entscheidung für meine Mannschaft und unsere gemeinsamen Ziele. Unsere volle Konzentration gilt der Europameisterschaft. Wir werden alles unternehmen, um dort so weit wie möglich zu kommen", so der 65-Jährige weiter.

ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer freute sich über das "das klare Bekenntnis zu einer gemeinsamen Zukunft".

Ralf Rangnick war Topfavorit beim FC Bayern

Rangnick war nach den Absagen von Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) und Julian Nagelsmann (Bundestrainer) der Topfavorit auf die Nachfolge von Thomas Tuchel beim FC Bayern.

Laut "Bild" wollte der Fußball-Fachmann "sein aktuelles Leben nicht komplett umstellen". Im Falle einer Unterschrift beim FC Bayern wäre der Coach schon mit in die Kaderplanung eingebunden worden. Gleichzeitig hätte er noch Österreich bei der Europameisterschaft in Deutschland betreut. Eine Doppelbelastung, die Rangnick demnach nicht wollte.

Die Trainer-Suche des FC Bayern geht somit in die nächste Runde. Der Bundesligist hatte sich im Februar mit Thomas Tuchel auf eine Trennung im Sommer geeinigt. Eine Kehrtwende - sprich ein Verbleib des 50-Jährigen - stand zuletzt nicht zur Debatte.

Vor Rangnick galten unter anderem Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) und Zinédine Zidane (vereinslos) als Kandidaten. Zudem wurde auch über eine mögliche Rückkehr von Hansi Flick spekuliert. Die Situation wird aus Sicht des FC Bayern nun noch komplexer.