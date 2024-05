Zagadou-Tendenz beim VfB Stuttgart zeichnet sich ab

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Dan-Axel Zagadou vom VfB Stuttgart befindet sich noch in der Reha

Der derzeit verletzte Dan-Axel Zagadou gehört zu den zahlreichen Profis des VfB Stuttgart, die über eine Ausstiegsklausel in ihrem Vertrag verfügen. Beim früheren BVB-Akteur zeichnet sich nun eine Zukunfts-Tendenz ab.

Zagadous Kreuzbandanriss, der ihn seit rund drei Monaten außer Gefecht setzt, mache einen Verbleib bei den Schwaben "nicht unwahrscheinlicher", schreiben die vereinsnahen "Stuttgarter Nachrichten".

Die Klausel beim 24 Jahre alten Franzosen soll 15 Millionen Euro betragen. Aus seinem bis 2026 datierten Kontrakt könnte der Innenverteidiger also im Sommer aussteigen, sollte ein Klub bereit sein, die festgelegte Ablösesumme zu zahlen.

Das ist angesichts von Zagadous Verletzungsgeschichte jedoch unwahrscheinlich. Schon zu seiner BVB-Zeit fiel der 1,96-Meter-Mann immer wieder mit größeren und kleineren Blessuren aus. Die schwere Knieverletzung, an der er momentan laboriert, zog er sich Ende Januar im Training zu.

"Die Nachricht von der Verletzung Daxos hat uns alle gestern ziemlich getroffen und wir wünschen ihm von Herzen gute und schnelle Besserung", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth damals.

Zagadou-"Schock" für den VfB Stuttgart

Der 44-Jährige betonte zudem: "Welchen wertvollen Spieler wir mit ihm in unseren Reihen haben, konnten wir in der Hinrunde sehen. Daxo hält vieles bei uns auf und neben dem Platz zusammen. Er ist ein herzlicher, immer positiver Typ und wird jetzt nicht nur sportlich vermisst, sondern er fehlt natürlich auch als Faktor in der Kabine. Bei allem Schock wird das bei uns aber zu noch größerer Geschlossenheit und zu einer Reaktion führen."

Den Worten ließ der VfB Stuttgart im weiteren Saisonverlauf Taten folgen: Auch nach Zagadous Ausfall blieb das Team von Trainer Sebastian Hoeneß stabil. Inzwischen ist die Champions-League-Qualifikation in trockenen Tüchern.