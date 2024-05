Aufstieg im Derby? "Man träumt von solchen Abenden"

IMAGO/Noah Wedel

Jackson Irvine will mit dem FC St. Pauli aufsteigen

Jackson Irvine spürt vor dem Hamburger Derby die große Aufstiegseuphorie rund um den FC St. Pauli. Der Kiezklub kann ausgerechnet im "Wohnzimmer" des Erzrivalen Hamburger SV am Freitagabend (18:30 Uhr) aus eigener Kraft alles klarmachen.

"Das merkt man, wenn man durch die Straßen geht, in ein Cafe, in eine Bar. Überall ist ein besonderer Vibe in der Stadt - oder zumindest bei uns im Viertel auf St. Pauli", sagte der australische Kapitän der Braun-Weißen im Interview mit dem "Hamburger Abendblatt".

"Natürlich träumt man als Spieler von solchen Spielen und von solchen Abenden. Dafür spielt man Fußball. Aber noch mal: Wir haben es bislang in der Saison gut geschafft, uns trotz aller Rechnereien immer wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren", so Irvine weiter.

Damit werde das Team von Trainer Fabian Hürzeler im Endspurt nicht aufhören.

St. Pauli geht als Tabellenführer in den 32. Spieltag und könnte auch bei einem Patzer von Fortuna Düsseldorf, das gleichzeitig gegen den 1. FC Nürnberg spielt, vorzeitig durch sein.

Sollte der Aufstieg klappen, will Irvine den Moment mit einem Tattoo verewigen. "Ich weiß noch nicht was und an welcher Stelle. Aber wenn dieser Tag kommen sollte, dann kann ich das garantieren", sagte der 31-Jährige.