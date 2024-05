FC Ingolstadt entlässt Köllner - Trainerin übernimmt

Stefan Bösl via www.imago-images.de

Sabrina Wittmann übernimmt interimsweise das Traineramt beim FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt hat Konsequenzen aus der sportlich bislang katastrophalen Rückrunde gezogen und Coach Michael Köllner mt sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Gleichzeitig sorgen die Schanzer für ein Novum im deutschen Profi-Männerf-Fußball: Die bisherige U19-Trainerin Sabrina Wittmann übernimmt interimsweise bis Saisonende. Noch nie zuvor trainierte eine Frau hauptverantwortlich in einer der drei deutschen Profiligen im Herren-Bereich.

"Nachdem die sportliche Weiterentwicklung unserer Mannschaft, die nötig ist, unsere Ziele zu erreichen, im Jahr 2024 weitestgehend ausgeblieben ist, sind wir nach eingehender sportlich-inhaltlicher Analyse und Gesprächen mit Michael Köllner zu der Entscheidung gelangt, dass wir auf der Position des Cheftrainers für die Saison 2024/25 eine Veränderung vornehmen müssen. Aufgrund der Klarheit und der Verantwortung dem Trainer und der Mannschaft gegenüber, vollziehen wir diese Entscheidung mit sofortiger Wirkung", begründet FC Ingolstadts Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer den Entschluss auf "fcingolstadt.de".

"Als Vierter der Hinrunde war es unser Plan, bis zum Saisonende zumindest oben mitzumischen. Doch seit dem Start in das Jahr 2024 glichen unsere unstetigen Leistungen vielmehr einer Achterbahnfahrt, was auch der aktuell 15. Rang in der Rückrundentabelle belegt. Aufgrund der sportlichen Stagnation, haben wir nun gehandelt", ergänzt Sportdirektor Ivo Grlic.

Den Turnaround soll nun die 32-jährige Wittmann schaffen. Wittmann ist seit 2017 im Juniorenbereich des FC Ingolstadt tätig, seit 2021 trainiert sie die U19 der Schanzer, die sie unlängst zur Vizemeisterschaft führte.

Für den Job in der 3. Liga erhält Wittmann Unterstützung von ihrem langjährigen Assistenten Fabian Reichler sowie Maniyel Nergiz und Julian Kolbeck, die im Amt bleiben.

Darum setzt der FC Ingolstadt auf Wittmann

"Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber hätte debütieren wollen. Ingolstadt ist für mich etwas ganz Besonderes, mein Heimatverein. Hier habe ich vor 19 Jahren angefangen, selbst gespielt und erste Schritte als Trainerin machen dürfen. Von Beginn an haben mir die Verantwortlichen Vertrauen geschenkt und mich stets gefördert", freut sich die neue Trainerin über ihre Chance.

"Wir sind davon überzeugt, dass Sabrina aufgrund ihrer inhaltlichen Kompetenz, Fußball zu vermitteln und auch dank ihrer Emotionalität genau die Richtige ist, um die Saison unserer ersten Mannschaft positiv zu Ende zu bringen", so Beiersdorfer.

Im deutschen Profi-Fußball war Marie-Louise Eta (Co-Trainerin Union Berlin) bis zum Aufstieg von Wittmann das derzeit einzige weibliche Mitglied in einem Trainerstab, vertrag Cheftrainer Nenad Bjelica während dessen Drei-Spiele-Sperre im Frühjahr auch an der Seitenlinie.