Vorzeitiges Saisonaus für BVB-Pechvogel

IMAGO/David Inderlied

Julien Duranville (r.) fällt erneut verletzt aus

Julien Duranville bleibt der große Pechvogel bei Borussia Dortmund in der laufenden Saison. Zwar konnte sich der in Kürze 18-Jährige am Mittwochabend über den 1:0-Heimsieg seines BVB im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Paris Saint-Germain freuen. Eigenen Anteil daran hatte der junge Belgier aber wieder einmal nicht.

Duranville kommt bei Borussia Dortmund einfach nicht nachhaltig auf die Beine. Vor eineinhalb Jahren vom RSC Anderlecht verpflichtet, fiel der Flügelspieler nun schon mehrere Male mit immer wiederkehrenden Muskelverletzungen aus.

In der laufenden Saison stehen lediglich zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga zu Buche, der letzte davon beim 1:1-Remis gegen Bayer Leverkusen vor knapp zwei Wochen.

Danach meldete sich der Youngster erneut mit muskulären Problemen ab. Dieses Mal hatte er sich die Blessur nach Aussage von Cheftrainer Edin Terzic im Abschlusstraining vor dem Leipzig-Spiel (1:4) zugezogen.

Fünf Einsätze in der A-Jugend des BVB

Wie es in einem "kicker"-Bericht nun hieß, bedeutet die neuerliche Muskelverletzung das vorzeitige Saisonaus für den Teenager. Der belgische U-Nationalspieler hat damit auch in seiner zweiten Saison bei Borussia Dortmund den Durchbruch als Profi-Fußballer verpasst.

Am meisten Einsatzzeit bekam er in der laufenden Spielzeit noch in der U19-Mannschaft der Schwarz-Gelben, für die er in der Bundesliga West immerhin fünf Einsätze verbuchte. Ein Treffer gelang Duranville in der Dortmunder A-Jugend allerdings nicht, außerdem wurde er in allen fünf Spielen vorzeitig ausgewechselt.

In den letzten Wochen hatte es zumindest mehrere Male auch für die Berufung in den Champions-League-Kader des BVB gereicht, zu einem Debüt in der Königsklasse kam es aber bis dato noch nicht. Fortan wird das junge Talent daran arbeiten, ab dem Sommer endlich Fuß zu fassen bei Borussia Dortmund.