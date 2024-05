Emotionaler BVB-Boss schwärmt: "Demonstration der Kultur"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke

Borussia Dortmund hat am Mittwochabend einmal mehr für eine magische Europapokal-Nacht im heimischen Signal Iduna Park gesorgt. Vor über 81.000 Zuschauern besiegte der BVB den französischen Top-Klub Paris Saint-Germain mit 1:0 und darf somit von der ersten Final-Teilnahme in der Champions League seit elf Jahren träumen. Dortmunds Klubboss Hans-Joachim Watzke war auch am Tag nach dem Coup gegen PSG noch hellauf begeistert.

Vor allem die Stimmung im Signal Iduna Park sei dem BVB-Geschäftsführer unter die Haut gegangen, wie Watzke selbst am Donnerstag auf der Vereinshomepage mitteilte.

"Unsere Fans haben an diesem Abend wieder einmal bewiesen, warum die Südtribüne und die Stadionatmosphäre auf der ganzen Welt berühmt und für unsere Gegner gefürchtet sind – das war eine Demonstration der absolut außergewöhnlichen Kultur der BVB-Familie", wählte Watzke besonders emotionale Worte, die seine Eindrücke vom Mittwochabend beschreiben sollten.

Dank des Treffers von Niclas Füllkrug in der 36. Minute reisen die Schwarz-Gelben in der kommenden Woche nun mit einem knappen Vorsprung in die französische Hauptstadt. Ein Unentschieden reicht Borussia Dortmund dann zum Einzug ins Endspiel von Wembley, welches am 1. Juni angesetzt ist.

BVB-Boss sicher: "Gemeinsam können wir wirklich Großes erreichen"

Für BVB-Boss Watzke, der noch bis 2025 im Verein tätig sein wird, ist längst auch der Titelgewinn in der Königsklasse ein durchaus realistisches Ziel in diesem Jahr geworden.

"Gemeinsam können wir wirklich Großes erreichen! Ein riesiges Danke an jeden einzelnen Zuschauer!", so der 64-Jährige, der schon vor elf Jahren dabei war, als die Westfalen zum letzten Mal im Finale der Champions League standen. Damals gab es bekanntermaßen eine äußerst knappe 1:2-Niederlage im deutsch-deutschen Endspiel gegen den FC Bayern.