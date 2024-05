Ex-Schalker auf Transfer-Radar des FC Bayern?

IMAGO/Goal Sports Images

Der FC Bayern ist offenbar an Malick Thiaw interessiert

Der FC Bayern investierte in den vergangenen Jahren hohe Millionen-Ablösen, um seine Defensive personell zu verstärken. Dennoch schauen sich die Münchner wohl weiterhin nach einem neuen Innenverteidiger um. Ein ehemaliger Spieler des FC Schalke 04 weckt dabei Interesse an der Säbener Straße.

Laut dem italienischen Portal "calciomercato.com" schielt der FC Bayern nämlich auf Malick Thiaw von der AC Mailand. Die Münchner seien ebenso wie Real Madrid am 22-Jährigen interessiert, heißt es in dem Bericht. Nähere Informationen werden nicht genannt.

"Sport Bild" schrieb zuletzt ebenfalls, dass sich Thiaw auf dem Radar von Real Madrid befinden soll. Der Tabellenführer der Primera División beschäftige sich im Rahmen seiner Kaderplanung "intensiv" mit dem dreifachen Nationalspieler, so der Tenor.

Thiaw wurde in der Vergangenheit auch schon lose mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Wirklich heiß wurde der Flirt bislang jedoch nicht.

FC Bayern sucht wohl weiteren Innenverteidiger

Die Münchner wollen im Sommer wohl in der Abwehrmitte nachlegen. Ronald Araújo vom FC Barcelona wurde in den vergangenen Wochen immer wieder an der Säbener Straße gehandelt. "Sky" zufolge hat der FC Bayern zuletzt auch bei Jonathan Tah von Bayer Leverkusen vorgefühlt. Nun die Spekulationen um Thiaw.

Der gebürtige Düsseldorfer war 2022 für rund 8,8 Millionen Euro vom FC Schalke zu Milan gewechselt. Thiaw ist bei der Rossoneri gesetzt. Günstig wäre ein Transfer für den FC Bayern also nicht.

Die Münchner investierten in den vergangenen Jahren bereits massiv in die Innenverteidigung. 2021 kam Dayot Upamecano für rund 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Bayern. 2022 wechselte Matthijs de Ligt für circa 67 Millionen Euro von Juventus an die Isar. Vor der laufenden Saison gesellte sich Minjae Kim (ehemals SSC Neapel) für rund 50 Millionen Euro dazu. Winter-Neuzugang Eric Dier (ehemals Tottenham Hotspur) wirkt mit einer kolportierten Leih-Gebühr von 3,5 Millionen Euro dagegen fast schon wie ein Schnäppchen.