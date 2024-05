Klinsmann bewertet BVB-Sieg gegen PSG - und lobt Sancho

IMAGO

Jürgen Klinsmann spricht über den BVB-Erfolg in der Champions League

Borussia Dortmund träumt vom Champions-League-Finale. Das 1:0 im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain beschert dem BVB eine gute Ausgangslage für das Wiedersehen am kommenden Dienstag. Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann meint, dass der Bundesligist trotz Chancen auf mehr Treffer mit dem Ergebnis leben kann.

"Ich denke, sie können zufrieden sein. Es ist ein tolles Ergebnis, um nach Paris zu fahren", analysierte Klinsmann das 1:0 bei "ESPN".

Es sei ein "sehr ausgeglichenes Spiel" gewesen, so der Weltmeister von 1990. "Paris Saint-Germain hatte seine Chancen. Mbappé und Hakimi treffen jeweils den Pfosten. Es gab auf beiden Seiten Chancen. Es hätte auch 3:2 für PSG oder Borussia Dortmund enden können", gab Klinsmann seine Einschätzung ab.

Für das Rückspiel am kommenden Dienstag (21 Uhr) sei alles offen, merkte der 59-Jährige an.

Klinsmann bewertet Sancho-Rückkehr zum BVB

Klinsmann äußerte sich gegenüber dem TV-Sender zudem über Jadon Sancho. Der Engländer verdiente sich aufgrund eines guten Auftritts die sport.de-Note 2,0.

"Ich liebe den Jungen", schwärmte Klinsmann von Sancho, der bis zum Saisonende von Manchester United an den BVB ausgeliehen ist.

"Wir haben schon vor ein paar Monaten über ihn gesprochen. Er hatte ein paar Schwierigkeiten, als er von Manchester United zurückgekommen ist. Es braucht Zeit. Aber Schritt für Schritt fühlt er sich in Dortmund mit seinen alten Teamkollegen, in einem Umfeld, in dem er jeden kennt, wieder zu Hause", blickte Klinsmann auf das BVB-Comeback des Flügelspielers.

Sancho hätte zunächst seine Fitness wiederfinden müssen, was ein wichtiger Aspekt für sein Spiel sei, so der Ex-Bundestrainer. "Er hat seine Geschwindigkeit zurück. Er ist wieder kreativ. Und dann ist er ein Unterschiedsspieler", lobte Klinsmann.

Sancho sei "ein gutes Beispiel" für die "ungleichmäßigen" Leistungen des BVB in dieser Saison, meinte der TV-Experte. Während Borussia Dortmund nur ein Spiel vom Champions-League-Finale entfernt ist, rangieren die Westfalen in der Bundesliga lediglich auf dem fünften Tabellenplatz.