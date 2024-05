Köln wohl wieder ohne Hoffnungsträger Uth

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Mark Uth wird dem 1. FC Köln erneut fehlen

Der 1. FC Köln muss in seinem nächsten Endspiel gegen den Abstieg wohl schon wieder auf den gerade erst genesenen Mark Uth verzichten.

Der Offensivspieler erkrankte unter der Woche und konnte nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. "Ich gehe davon aus, dass er am Wochenende nicht zur Verfügung steht", sagte Trainer Timo Schultz am Donnerstag. Der FC trifft am Samstagabend (18:30 Uhr) auf den SC Freiburg.

"Ein Spieler mit seiner Qualität ist für uns extrem wichtig", sagte Schultz, "dementsprechend ist es für uns und Mark extrem bitter. Ich hoffe, dass er schnellstmöglich wieder zur Verfügung steht."

Uth, ohnehin seit knapp zwei Jahren mit andauernden Verletzungsproblemen, war seit Jahresbeginn mit Kniebeschwerden ausgefallen und erst in den vergangenen Wochen wieder näher an die Mannschaft gerückt.

Aufgrund der brenzligen Lage, Köln ist als Vorletzter dem Abstieg sehr nah, kam Uth zuletzt bereits früher als geplant als Einwechselspieler zum Einsatz und erhielt damit "eigentlich zu viel Spielzeit, die Tage fehlen ihm jetzt wieder", sagte Schultz.

Auch Linksverteidiger Leart Pacarada fehlt weiterhin erkrankt. Offensiv-Talent Justin Diehl ist dagegen nach seiner Muskelverletzung "seit zwei Wochen im Training und könnte auf jeden Fall eine Option für den Kader sein", sagte Schultz.