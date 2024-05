Hoeneß wünscht sich Real als Gegner in der Königsklasse

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß ist mit dem VfB Stuttgart für die Champions League qualifiziert

Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat nach der Qualifikation für die Champions League schon ein Wunschlos für die Auslosung am 29. August.

"Wir haben uns schon mal die Töpfe angeschaut. Es ist schon krass, was für Namen da auf uns treffen werden", sagte Hoeneß am Donnerstag: "Ich mache keinen Hehl daraus: In Madrid gegen Real Madrid zu spielen wäre wahrscheinlich etwas Besonderes."

Borussia Dortmund hatte der Bundesliga am Mittwoch mit dem 1:0-Sieg im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris St. Germain einen fünften Startplatz für die Königsklasse gesichert, womit auch der aktuell drittplatzierte VfB in der kommenden Saison in der Champions League antritt.

"Das ist einfach unglaublich", sagte Hoeneß: "Dass wir nächstes Jahr Champions League spielen, ist etwas ganz Besonderes. Dass es auf die Art entschieden wurde ist ein bisschen komisch, das ändert aber nichts an der Tatsache oder der Freude."

Einen Leistungsabfall aufgrund der feststehenden Qualifikation befürchtet der 41-Jährige vor dem Heimspiel gegen Bayern München am Samstag (15:30 Uhr/Sky) nicht.

Er mache sich "gar keine Sorgen, dass wir da irgendwas abschenken", betonte Hoeneß: "Wir haben nicht mehr den Riesendruck, aber haben das Ziel aus eigener Kraft mindestens Vierter zu werden und am liebsten den dritten Platz zu verteidigen."