Zidane als letzte Option des FC Bayern?

IMAGO/Collin Xavier/Image Press Agency ABACA

Wird Zinedine Zidane neuer Trainer des FC Bayern?

Nach der Absage von Ralf Rangnick herrscht rund um die Trainerfrage beim FC Bayern wieder Rätselraten. Ex-Profi Dietmar Hamann legte dem deutschen Rekordmeister nun Zinedine Zidane ans Herz.

"Wenn die Bayern ihr Gesicht wahren und einigermaßen aus der Sache herauskommen wollen, müssen sie jetzt Zinedine Zidane holen", schrieb Hamann in seiner "Sky"-Kolumne.

Dass der Franzose kein deutsch spricht, "sollte nicht das Problem sein", führte der TV-Experte weiter aus.

"Die Frage ist, ob er es machen will, denn ein Kandidat dieses Formats könnte jetzt sagen: 'Wenn ihr mich so gerne haben wollt, warum habt ihr mich dann nicht schon vor ein paar Wochen gefragt?'", so Hamann.

Zidane wurde in der vergangenen Wochen immer wieder als Kandidat beim FC Bayern gehandelt.

Zidane hatte zwischen 2016 und 2018 sowie zwischen 2019 und 2021 Real Madrid trainiert. Der Franzose gewann mit den Königlichen während seiner zwei Amtszeiten unter anderem drei Mal die Champions League. Zidane ist seit seinem Abschied ohne Anstellung, wäre also verfügbar.

Ende April hatte Sportvorstand Max Eberl mit den Gerüchten aufgeräumt, der neue Trainer des FC Bayern müsse der deutschen Sprache mächtig sein. "Nein, habe ich auch nicht gesagt - aber englisch sollte er sprechen", sagte er.

Auf Nachfrage, ob dies auf Zidane zutreffe, erklärte Eberl: "Ich weiß nicht, ob der englisch spricht", woraus "Sky"-Experte Lothar Matthäus folgerte: "Wenn er [Eberl, Anm.d.Red.] es nicht weiß, dann hat er auch nicht mit ihm gesprochen."

Mit einem Lächeln an Moderator Sebastian Hellmann gewandt, entgegnete Eberl wiederum: "Du hast es nicht gemerkt, Lothar hat es gemerkt."

Hamann glaubt nicht an Tuchel-Kehrtwende beim FC Bayern

Hamann jedenfalls ist überzeugt, dass der FC Bayern einen geeigneten Trainer finden wird, "denn der Posten in München bedeutet für viele Trainer eine Riesenchance", so der 50-Jährige.

Dass Tuchel sein Engagement an der Säbener Straße doch noch fortsetzt, hält Hamann allerdings für ausgeschlossen. "Die Bayern haben ganz klar gesagt, dass er keine Option ist und nach Hoeneß' Aussagen kann ich mir nicht vorstellen, dass Tuchel großes Interesse hätte zu bleiben", stellte er klar.