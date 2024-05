Denkt der FC Bayern jetzt über Joachim Löw nach?

IMAGO/Florian Ulrich

Ist Joachim Löw eine Option für den FC Bayern?

Die Liste mit potenziellen Kandidaten, die Thomas Tuchel beim FC Bayern beerben könnten, wird immer kürzer. Denken die Münchner nun offenbar über Joachim Löw nach?

Das Portal "fichajes.net" nennt Löw zumindest als möglichen Trainerkandidaten des FC Bayern. Demnach gehört der ehemalige Bundestrainer zu den Optionen, die die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters in Betracht ziehen.

In diesem Zusammenhang werden in dem Bericht auch Roberto De Zerbi von Brighton & Hove Albion und Zinédine Zidane, der seit seinem Aus bei Real Madrid vereinslos ist, aufgezählt.

Löw wurde in den vergangenen Wochen immer wieder lose mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Im Februar hatte er eine Beschäftigung an der Säbener Straße aber noch ausgeschlossen.

Löw will den FC Bayern nicht trainieren

"Es gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe. A haben die Bayern kein Interesse an meiner Person, wahrscheinlich als Trainer und ich hätte auch kein Interesse an Bayern München", erklärte der Weltmeister-Coach von 2014 bei "Welt TV".

Löw hat generell keinerlei Ambition, wieder in seiner Heimat zu arbeiten. "Ich war lange genug hier in Deutschland Trainer bei der Nationalmannschaft und ich habe immer gesagt, eine Stelle hier kommt für mich so nicht infrage. Ich habe 17 Jahre lang diese Republik durchreist, war in allen möglichen Stadien, kenne die Vereine auch sehr gut. Also, das ist für mich keine Motivation", verriet der erfahrene Übungsleiter.

Nach mehreren Misserfolgen hatte Löw seine Karriere als Bundestrainer mit dem Aus im EM-Achtelfinale 2021 beendet. Seither hat er noch keinen neuen Trainerjob angetreten.

Nach Xabi Alonso (bleibt in Leverkusen), Julian Nagelsmann (bleibt deutscher Bundestrainer) und Unai Emery (bleibt bei Aston Villa) ist Ralf Rangnick schon der vierte prominente Fußballlehrer, der nicht zum FC Bayern kommen möchte.

Der Trainer der österreichischen Nationalmannschaft hatte den Münchnern am Donnerstag eine Absage erteilt.