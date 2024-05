Mourinho schielt wohl auf Trainerposten beim FC Bayern

IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Ist José Mourinho ein Thema beim FC Bayern?

Nach der Absage von Ralf Rangnick wird das Trainerkarussell beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern neu gedreht. Ein Coach, der auf den Job in München schielt, ist offenbar José Mourinho.

Wie die "Bild" berichtet, hat Mourinho zumindest schon einige Anfragen abgelehnt, weil der Cheftrainerposten beim FC Bayern den Portugiesen reizen würde.

Gleichzeitig stellt das Boulevardblatt die Frage, ob "The Special One" überhaupt zum deutschen Rekordmeister passen würde. Mourinho steht schließlich für einen Bayern-untypischen Defensiv-Fußball.

Außerdem könne das große Ego des 61-Jährigen für Reibereien mit der Münchner Vereinsführung führen, heißt es weiter.

In den vergangenen Wochen ist der Name von Mourinho immer im Zusammenhang mit dem FC Bayern gefallen. Dass der deutsche Rekordmeister durchaus eine Affinität zu ganz großen Namen auf der Trainerbank hat, bewies er unter anderem mit Pep Guardiola und Carlo Ancelotti in der Vergangenheit.

"Gebt mir eine professionelle Struktur, in der ich nur der Cheftrainer bin, denn das ist es, worin ich gut bin", stellte Mourinho zuletzt im Interview mit "The Telegraph" Ansprüche an seinen neuen Arbeitgeber.

Bayern-Insider spricht sich für Mourinho aus

Im Podcast "Bayern Insider" hat es im Februar noch geheißen, dass sich Mourinho einen Wechsel zum FC Bayern durchaus vorstellen kann. Der 61-Jährige, der zuletzt bei der AS Rom tätig war, soll sogar schon Deutsch lernen, um seine Chancen auf eine Einstellung zu verbessern.

Michael Reschke, ehemalige Kaderplaner des FC Bayern, sprach sich Anfang April für den Startrainer aus. "Mourinho ist ein Motivationskünstler und hat Strahlkraft. Ohne zu sagen, dass er die Lösung ist", erklärte der 66-Jährige bei "Sky90" und führte weiter aus: "Das ist ein Gedankenansatz, den man verfolgen muss. Man muss Mourinho bei den Bayern seriös diskutieren."