Streich packt über Interesse des FC Bayern aus

IMAGO/Grant Hubbs

Christian Streich ließ das Interesse des FC Bayern kalt

Das Interesse des FC Bayern an Christian Streich vor ein paar Jahren hatte Uli Hoeneß bereits 2022 in einem Interview bestätigt. Nun hat sich der ausscheidende Trainer des SC Freiburg selbst zu den Gedankenspielen der Münchner geäußert und interessante Details preisgegeben.

"Er ist einer meiner Lieblingstrainer", sagte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß bereits 2022 im Interview mit "Sky" und legte damals nach: "Wir haben mal darüber nachgedacht, ihn nach München zu holen. Da war ich auch einer der federführenden Leute, weil ich diese Geschichte gerne mal probiert hätte. Aber am Ende haben wir dafür doch nicht den Mut gehabt."

Wann genau der FC Bayern an ihm interessiert war, das weiß auch Christian Streich nicht mehr. "Das ist toll, dass er überhaupt an so etwas gedacht hat. Aber mich zu Bayern München zu holen, dass ist ja nicht ganz ohne. Das wäre bei anderen Trainern einfacher", sagte die Trainerikone des SC Freiburg nun im Gespräch mit dem Pay-TV-Sender.

Streich von Interesse des FC Bayern "geschmeichelt"

"Zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr, wann es war, als der Uli Hoeneß sich das mit seinen Mitarbeitern überlegt hat, da wäre es für mich wahrscheinlich gar nicht in Frage kommen, weil ich nie wirklich daran gedacht habe, den Verein wechseln zu wollen. Ich war aber natürlich geschmeichelt, als ich das gehört habe. Aber die Umsetzung ist etwas ganz anderes", ergänzte der 58-Jährige.

Auf die Nachfrage, ob er nicht den vakanten Cheftrainerposten an der Isar übernehmen wolle, reagierte Streich mit einem Lächeln auf den Lippen. "Sie werden schon einen finden", antwortete der Ex-Profi, der 2012 das Traineramt am Schwarzwald übernahm und seitdem ununterbrochen als Übungsleiter an der Seitenlinie der Freiburger steht.

Im März hatte Streich angekündigt, dass er sein Amt als Cheftrainer des SC Freiburg im Sommer niederlegen wird. Wie es für ihn weitergeht, ist noch offen.