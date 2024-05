Türkei-Wechsel? BVB-Trainer ist wohl nicht interessiert

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Nuri Sahin (l.) kam erst im Winter als Co-Trainer von Edin Terzic zum BVB

Anfang 2024 heuerten Nuri Sahin und Sven Bender als Co-Trainer für den wackelnden Chefcoach Edin Terzic bei Borussia Dortmund an. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass Besiktas die türkische BVB-Ikone mit einer Anstellung als Cheftrainer zurück in sein Heimatland locken will. Doch daran ist der 35-Jährige offenbar überhaupt nicht interessiert.

Die "Bild" berichtet, dass bislang keine Anfrage eines anderen Klubs bei den Westfalen eingegangen sei. Demnach sei für Sahin eine Rückkehr in die Türkei sowieso aktuell kein Thema. Der gebürtige Lüdenscheider hatte sein Amt als Cheftrainer von Erstligist Antalyaspor erst im Januar aufgeben, um Terzic in Dortmund zu unterstützen.

Der Erfolg kehrte seitdem zurück zum BVB. Das soll Begehrlichkeiten geweckt haben. Der türkische Top-Verein Besiktas soll darauf hoffen, den 52-fachen Ex-Nationalspieler aus dem Ruhrpott loseisen zu können und ihm den Cheftrainer-Posten offerieren. Das berichtete zuletzt der türkische Transfer-Journalist Yağız Sabuncuoğlu, dem allein auf "X" (ehemals Twitter) rund 1,2 Millionen User folgen, exklusiv.

BVB: Sahin bei Besiktas angeblich "ganz oben auf der Liste"

Demnach soll Besiktas bereits Kontakt mit Sahin und Borussia Dortmund aufgenommen haben. Der Ex-Kapitän des BVB stehe "ganz oben auf der Liste" der Klub-Verantwortlichen. Besiktas blickt auf eine Saison zurück, die den Ansprüchen des Vereins keineswegs gerecht wird.

In der Liga belegt man nach 34 von 38 Spieltagen einen enttäuschenden Rang fünf. Das Top-Duo Galatasaray und Fenerbahce ist meilenweit enteilt. Auf den Platz an der Sonne fehlen dem 16-fachen türkischen Meister bereits unglaubliche 42 Zähler. Auch Platz zwei, der für die Teilnahme an der Qualifikation zur Champions League berechtigen würde, ist 38 Punkte entfernt.

Sahin soll angeblich der Auserkorene sein, dem man zutraut, Besiktas wieder auf Kurs zu bringen. Völlig aussichtslos ist das Werben wohl auch nicht. Langfristig sehe er sich schon als Cheftrainer, sagte Sahin zuletzt bei "The Coaches' Voice". Für seinen Herzensklubs BVB habe er allerdings eine Ausnahme gemacht.