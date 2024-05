Spurs-Coach lässt Werner-Verpflichtung offen

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Es ist unklar, ob Timo Werner zu RB Leipzig zurückkehrt

Bis zu seiner Verletzung im Nordlondon-Derby überzeugte Timo Werner für Tottenham Hotspur in der Premier League. Doch ob die Leihgabe von RB Leipzig von den Spurs festverpflichtet wird, ist weiterhin offen. Auch Chefcoach Ange Postecoglou hält sich bedeckt.

Bei der 2:3-Derbyniederlage gegen den FC Arsenal zog sich Timo Werner nach rund einer halben Stunde eine Blessur in der Oberschenkelmuskulatur zu, die für den Angreifer zum vorzeitigen Saisonaus führt. Der deutsche Nationalspieler, dem sich somit keine Chancen mehr bieten, sich für den EM-Kader von Julian Nagelsmann zu empfehlen, war Anfang des Jahres auf Leihbasis von RB Leipzig zu Tottenham Hotspur gewechselt.

Dort wusste der schnelle Offensivspieler mit zwei Toren und drei Vorlagen in 13 Premier-League-Spielen durchaus zu überzeugen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge waren die Londoner interessiert daran, die Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Stuttgarter auch in der kommenden fortzuführen. Dies wäre dank einer Kaufoption in Höhe von 17 Millionen Euro möglich.

RB Leipzig: Spurs lassen sich bei Werner-Entscheidung Zeit

Eine Entscheidung hat der Tabellenfünfte des englischen Oberhauses aber noch nicht getroffen, wie Spurs-Coach Ange Postecoglou jüngst klarstellte. "Wir werden das am Ende der Saison entscheiden. Gibt es Lücken, wo Timo in unsere Strategie passt? Wir werden dies besprechen und dann entscheiden", sagte der Australier in einer Medienrunde und ergänzte:" Ich denke, er tat uns bisher sehr gut".

Auch in Leipzig ist man sich offenbar derweil noch nicht im Klaren darüber, was mit dem 57-fachen Nationalspieler, der noch bis 2026 an die Roten Bullen gebunden ist, passiert.

"Ich weiß nicht, welche Folgen und Auswirkungen das hat. Man muss Timo fragen, wo er seine Zukunft sieht. Tottenham hat grundsätzlich die Hand drauf, wie sie seine Zukunft sehen. Wir werden mit dem Spieler und sein Management in den Austausch gehen und dann werden wir sehen", sagte RBL-Coach Marco Rose auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim.