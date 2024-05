FC Bayern nimmt BVB-Flirt ins Visier

IMAGO/Micah Crook/PPAUK

Der FC Bayern soll ein Auge auf Chido Obi-Martin (l.) geworfen haben

Auf der ständigen Suche nach vielversprechenden Talenten ist der FC Bayern offenbar auf Chido Obi-Martin vom FC Arsenal gestoßen. Auch dem BVB wurde in der Vergangenheit bereits Interesse an dem Sturm-Juwel nachgesagt.

Wie "The Telegraph" berichtet, steht Chido Obi-Martin auf dem Zettel des FC Bayern. Demnach beobachten die Münchner den 16 Jahre alten Dänen ganz genau.

Der FC Arsenal jedoch will das Offensivtalent unbedingt in den eigenen Reihen halten. Das Problem: In England können Spieler erst ab dem 17. Geburtstag einen Vertrag ohne Gehaltsobergrenze erhalten, in Deutschland und anderen Ländern ist dies allerdings schon ab dem 16. oder sogar dem 15. Geburtstag möglich.

Sobald Obi-Martin am 29. November 17 Jahre alt wird, kann er einen Profivertrag bei den Gunners unterschreiben. Dann wäre ein Wechsel zum FC Bayern wohl vom Tisch.

Sollte er sich allerdings für einen Wechsel zu einem anderen Klub entscheiden, würde keine Ablöse sondern nur eine Ausbildungsentschädigung fällig werden. Kein Wunder, dass andere Interessenten bereits die Fühler ausstrecken.

Im Januar war Obi-Martin bereits bei Borussia Dortmund gehandelt worden. Laut Fabrizio Romano hat der BVB den Angreifer schon mehrfach gescoutet. Konkreter wurden die Gerüchte allerdings nicht.

Das dänische Portal "bold.dk" hatte zuvor erstmals über das BVB-Interesse an Obi-Martin berichtet. Auch Ajax Amsterdam wurde dort als möglicher Abnehmer genannt.

28 Tore in 16 Spielen

Obi-Martin brilliert in dieser Saison in der U18 Premier League. In 16 Spielen erzielte der Däne bereits bärenstarke 28 Treffer. Hinzu kommen zwei Vorlagen.

Auch bei den älteren Teams des FC Arsenal durfte sich Obi-Martin bereits beweisen. In der Youth League kam er drei Mal zum Einsatz, bei der U21 zwei Mal.

Für die dänische U17-Nationalmannschaft netzte Obi-Martin in 14 Spielen zehn Mal ein.