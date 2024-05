Medien: FC Bayern hatte schon Rangnicks Zusage

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ralf Rangnick geht nicht zum FC Bayern

Der FC Bayern muss im Rahmen seiner Trainer-Suche einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Ralf Rangnick heuert nicht in München an. Dabei soll Österreichs Nationalcoach einem Medienbericht zufolge noch am Montag Bereitschaft für ein Engagement signalisiert haben.

Laut "Bild" hat es am Montag eine Zusage seitens Rangnicks gegeben. Zu diesem Zeitpunkt seien lediglich noch Details zu klären gewesen, wie beispielsweise der Wechsel von ÖFB-Assistent Lars Kornetka an die Säbener Straße, schreibt die Boulevardzeitung. Einen Tag später soll auch die Mitnahme des Trainerstabs festgestanden haben. Die Verantwortlichen des FC Bayern gingen wohl fest von einer Unterschrift Rangnicks aus.

Doch zu dieser kam es bekanntermaßen nicht. Stattdessen bekannte sich der 65-Jährige am Donnerstagvormittag offiziell zum ÖFB. Am Mittwochabend soll die telefonische Absage beim FC Bayern eingegangen sein.

Ralf Rangnick sagt dem FC Bayern ab

"Ich bin mit vollem Herzen österreichischer Teamchef. Diese Aufgabe macht mir unglaublich viel Freude und ich bin fest entschlossen, unseren eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen", wird Rangnick in einer Verbandsmitteilung zitiert.

Er wolle "ausdrücklich betonen, dass das keine Absage an den FC Bayern ist, sondern eine Entscheidung für meine Mannschaft und unsere gemeinsamen Ziele. Unsere volle Konzentration gilt der Europameisterschaft. Wir werden alles unternehmen, um dort so weit wie möglich zu kommen", beteuerte der Fußball-Fachmann weiter.

"Bild" zufolge wollte Rangnick "sein aktuelles Leben nicht komplett umstellen". Im Falle einer Unterschrift beim FC Bayern wäre er schon mit in die Kaderplanung eingebunden worden. Gleichzeitig hätte er noch Österreich bei der Europameisterschaft in Deutschland betreut. Eine Doppelbelastung, die Rangnick demnach nicht wollte.

Der FC Bayern muss seine Trainer-Suche zwangsläufig fortsetzen. Die Münchner waren bereits bei Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) sowie Julian Nagelsmann (Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft) leer ausgegangen.