Hansi Flick kann sich offenbar Bayern-Rückkehr vorstellen

IMAGO

Kehrt Hansi Flick zum FC Bayern zurück?

Nachdem am Donnerstag mit Ralf Rangnick der nächste "Wunschtrainer" dem FC Bayern abgesagt hat, gehen dem deutschen Fußball-Rekordmeister so langsam die Optionen aus. Kommt es zur Rückkehr eines alten Bekannten?

Die Absage von Ralf Rangnick soll die Führungssiege des FC Bayern am Freitag eiskalt erwischt haben. Der "Bild" zufolge hatten sich der 65-Jährige und die Münchner am Montag schon auf eine Zusammenarbeit geeinigt - rund 48 Stunden später ließ Rangnick den Deal platzen und bekannte sich zur österreichischen Fußball-Nationalmannschaft.

Zuvor hatten mit Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann (Bundestrainer), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Unai Emery (Aston Villa) und Roberto de Zerbi (Brighton & Hove Albion) offen abgesagt oder zumindest bei ihren aktuellen Arbeitgebern verlängert.

Im Raum stand zeitweise auch eine Rückkehr von Triple-Trainer Hansi Flick, der allerdings als Top-Favorit des FC Barcelona galt. Eine Option, die sich durch die Kehrtwende von Xavi Hernández inzwischen zerschlagen hat. Kein Wunder also, dass Flick wieder auf dem Radar des FC Bayern auftauchen soll.

Der "Münchner Abendzeitung" zufolge kann sich Flick ein Comeback auf Bayerns Trainerbank "nach wie vor gut vorstellen", "Bild"-Fußballchef Christian Falk mutmaßt im Podcast "Bayern Insider" zudem, der Job könnte Flick wieder "reizen", da sein einstig vermeintlich ärgster Widersacher Hasan Salihamidzic inzwischen auch nicht mehr an der Säbener Straße tätig ist.

Falks Kollege Tobias Altschäffl vermutet jedoch, dass die "Eitelkeiten von beiden Seiten" dieser "naheliegenden Lösung" im Weg stehen könnte.

Noch kein Kontakt zwischen Flick und dem FC Bayern

Die "Bild" berichtet außerdem, dass es aktuell "noch keinen direkten Kontakt" zwischen den Münchnern und Flick geben soll.

Einen prominenten Fan hat die Idee allerdings längst: Lothar Matthäus.

Der Rekordnationalspieler betont die "großen Sympathiewerte", die Flick noch beim FC Bayern genießt.

Stünde er in der Verantwortung, würde er "so schnell wie möglich alles versuchen, um Hansi Flick zu holen", so Matthäus am Donnerstagabend gegenüber ntv/RTL und sport.de.