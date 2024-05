Geht der FC Bayern jetzt "volle Pulle" auf Schmidt?

IMAGO/Hugo Amaral / SOPA Images

Ist Roger Schmidt ein Kandidat beim FC Bayern?

Nach der Absage von Ralf Rangnick rückt Roger Schmidt von SL Benfica offenbar in den Fokus des FC Bayern.

Im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt es, dass der FC Bayern bei der Trainersuche "volle Pulle" auf Schmidt geht. Das habe man aus gut informierten Beraterkreisen erfahren.

Der frühere Trainer von Bayer Leverkusen sei eine der am einfachsten umsetzbaren Lösungen. Einerseits sei im bis 2026 datierten Vertrag einen Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro verankert.

Anderseits sei möglich, dass Benfica die Zusammenarbeit mit Schmidt vorzeitig beendet. Der Coach habe bei den Portugiesen derzeit einen schweren Stand, seine Zukunft sei unsicher.

In der heimischen Liga liegt Benfica mit fünf Punkten Rückstand nur auf dem zweiten Platz hinter dem Rivalen Sporting. In der Europa League scheiterte das Team im Viertelfinale im Elfmeterschießen an Olympique Marseille.

Schmidt sagte dem FC Bayern bereits ab

Schmidt wurde bereits in den vergangenen Wochen als Trainerkandidat beim FC Bayern gehandelt. Ende April hatte der 57-Jährige dem deutschen Rekordmeister allerdings eine Absage erteilt.

"Für mich ist es eine große Ehre, Trainer von Benfica zu sein. Ich wusste genau, was ich tue, als ich einen neuen Vertrag bei Benfica unterschrieb", betonte Schmidt, der seit Mai 2022 in Lissabon im Amt ist.

Bestrebungen, den Klub vorzeitig in Richtung FC Bayern zu verlassen, hat der Übungsleiter nicht. "Wenn man sich meine Karriere anschaut, dann treffe ich eine Entscheidung für einen Verein. Ich treffe nicht ein paar Monate später eine andere Entscheidung", stellte Schmidt klar.

Sollte sich Benfica für eine Trennung von Schmidt entscheiden, könnte sich die Situation allerdings ändern. Ob ein Trainer, der beim portugiesischen Topklub durchgefallen ist, den Ansprüchen des FC Bayern genügt, bleibt abzuwarten.

In den letzten Jahren hat Roger Schmidt neben der portugiesischen Meisterschaft auch schon weitere nennenswerte Titel gewonnen: 2014 wurde er mit Red Bull Salzburg österreichischer Meister und Pokalsieger, 2018 mit Beijing Gouan chinesischer Pokalsieger.

Auch in den Niederlanden holte er den Pokalsieg, als er dort zwischen 2020 und 2022 Cheftrainer der PSV Eindhoven war.