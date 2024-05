Was sagt Tuchel zum Rangnick-Nein an den FC Bayern?

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Tuchel und der FC Bayern müssen am Samstag zum VfB Stuttgart

Am Samstag (15:30 Uhr) ist der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga zu Gast beim VfB Stuttgart. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel stellt sich Trainer Thomas Tuchel den Fragen der Journalisten.

sport.de berichtet heute ab 11:30 Uhr an dieser Stelle im LIVE-Ticker von der PK des deutschen Rekordmeisters.

+++ FC Bayern gegen VfB Stuttgart: Äußert sich Tuchel zum Rangnick-Nein? +++

Besonders gespannt dürfte die Öffentlichkeit heute wohl auch darauf sein, ob Bayern-Coach Thomas Tuchel näher auf die Absage von Ralf Rangnick an den deutschen Rekordmeister eingehen wird. Fragen dazu werden mit ziemlicher Sicherheit kommen.

Rangnick hatte in der vergangenen Woche bestätigt, in Verhandlungen mit dem FC Bayern zu stehen. Während zu Beginn dieser Woche sehr viel dafür sprach, dass der 65-Jährige zur neuen Saison als Cheftrainer an der Säbener Straße anheuern würde, folgte am Donnerstag die Absage.

"Ich bin mit vollem Herzen österreichischer Teamchef. Diese Aufgabe macht mir unglaublich viel Freude, und ich bin fest entschlossen, unseren eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass das keine Absage an den FC Bayern ist, sondern eine Entscheidung für meine Mannschaft und unsere gemeinsamen Ziele", wurde Rangnick vom österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) zitiert.

+++ FC Bayern gegen VfB Stuttgart: Tuchel will Erfolgslauf fortsetzen +++

Seit der 2:3-Niederlage bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim am 6. April ist der FC Bayern in sechs Pflichtspielen ungeschlagen geblieben. Vier Siege und zwei Unentschieden können sich sehen lassen - vor allem beim Blick auf die durchaus namhaften Gegner.

Einem 2:2 im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals beim FC Arsenal ließ die Elf von Trainer Thomas einen 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln, ein 1:0 im Rückmatch gegen Arsenal, ein 5:1 bei Union Berlin, einen 2:1-Heimerfolg gegen Eintracht Frankfurt und ein 2:2 im Hinspiel des CL-Halbfinals gegen Real Madrid am Dienstagabend folgen. Das Rückspiel in Madrid steht bereits am kommenden Mittwoch (21:00 Uhr) an.

Mit einem Sieg beim Tabellendritten VfB Stuttgart (64 Punkte) kann der FC Bayern, der vor dem 32. Spieltag bei 69 Punkten steht, am Samstag (15:30 Uhr) die Vizemeisterschaft vorzeitig perfekt machen.