Magath übt scharfe HSV-Kritik - und lässt Comeback offen

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Felix Magath kritisiert den HSV

Felix Magath hat scharfe Kritik am Hamburger SV geübt. Bezüglich eines möglichen HSV-Comebacks ließ sich das Trainer-Urgestein nicht in die Karten blicken.

Magath schaut sorgenvoll auf seinen Ex-Verein. "Da kommen einem die Tränen, wenn man den HSV sieht - wo der Verein war und wo er sein könnte", klagte der 70-Jährige im "FAZ"-Interview.

Die Hamburger seien einmal "salopp gesagt - der beste Verein der Welt" gewesen, so Magath. "Da war ich 1983 zufällig dabei", führte der ehemalige offensive Mittelfeldspieler aus.

"Das war einmal. Der Anspruch jetzt hat mit Spitzenfußball weder national noch international irgendetwas zu tun", kritisierte Magath.

HSV droht siebte Zweitliga-Saison in Serie

Der Hamburger SV liegt in der 2. Bundesliga drei Spieltage vor dem Saisonende lediglich auf dem vierten Rang. Der Rückstand auf Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz beträgt vier Punkte. Es droht die siebte Zweitliga-Saison in Serie.

"Der HSV hat sich arrangiert mit der zweiten Liga. Es scheint, er hat gar keinen Anspruch mehr", ging Magath mit den Rothosen hart ins Gericht.

Comeback beim HSV? Magath bleibt vage

Laut "Bild" wird in der Hansestadt mit dem Gedanken gespielt, die Vereinslegende in der Klub-Spitze zu installieren. Magaths ehemaliger Schalke-Schützling Raúl wurde in diesem Zusammenhang als Trainer-Kandidat ins Spiel gebracht.

"Zu den Spekulationen um Raúl und meine Person möchte ich mich nicht äußern", reagierte Magath gegenüber der "FAZ". Es sei noch kein Kontakt seitens des HSV aufgenommen worden, verriet der langjährige Bundesliga-Coach dagegen bei "Sky".

"Ich bekomme natürlich immer mal wieder von Menschen um den HSV herum solche Aussagen", erklärte Magath: "Aber vom HSV, mit denen, die in Verantwortung sind, mit denen stehe ich nicht in Kontakt."

Der Hamburger SV trifft am Freitagabend (18:30 Uhr) im Stadtderby auf den FC St. Pauli.