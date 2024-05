FC Bayern und BVB im Tauziehen um VfB-Stürmer Guirassy

IMAGO/Laci Perenyi

Serhou Guirassy steht beim BVB und FC Bayern auf dem Zettel

Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart hat Begehrlichkeiten bei zahlreichen Topklubs geweckt. Auch der FC Bayern und Borussia Dortmund sollen die Fühler ausgestreckt haben. Kommt es im Sommer zu einem Transfer-Tauziehen zwischen den beiden Bundesligisten?

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayer Insider" heißt, buhlen sowohl der FC Bayern als auch der BVB nach wie vor um die Dienste von Guirassy vom VfB Stuttgart.

Die Münchner seien weiterhin an dem VfB-Star dran. An der Isar soll Guirassy in die Fußstapfen von Eric Maxim Choupo-Moting treten, dessen auslaufender Vertrag an der Säbener Straße nicht verlängert wird.

Dem Podcast zufolge gibt es beim FC Bayern mehrere Gedankenspiele, wie man den Stürmer nach München locken kann. Ein Modell einer Verpflichtung und einer direkten Leihe zurück zum VfB Stuttgart sei denkbar, heißt es.

Beim BVB sei Guirassy das "Mittelstürmer-Transferziel Nummer eins". Die Zukunft von Sébastien Haller in Dortmund ist unklar. Die "Bild" hatte zuletzt berichtet, dass der Stürmer trotz Vertrag bis 2026 zu den Verkaufskandidaten für den Sommer gehört.

Guirassy hat in dieser Saison großen Anteil am Höhenflug des VfB Stuttgart. Der Guineer erzielte bislang 27 Treffer in 27 Pflichtspielen. Hinzu kommen zwei Assists.

Dank einer Ausstiegsklausel darf der Goalgetter die Schwaben im Sommer für "nur" 20 Millionen Euro verlassen.

Auch die AC Milan und zahlreiche Klubs aus der englischen Premier League sollen die Fühler nach Guirassy ausgestreckt haben.

VfB Stuttgart: Wohlgemut macht Hoffnung auf Guirassy-Verbleib

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß gab sich zuletzt mit Blick auf die Guirassy-Gerüchte betont gelassen. "Ich habe mir noch nie Sorgen gemacht und mache es auch gerade nicht. Ich bin einfach froh, dass er so gut in Form ist und dass er bei uns ist." Alles andere werde man "in der Zukunft sehen", so der 41-Jährige.

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bestätigte, dass es "im Hintergrund Gespräche" mit der Spielerseite gebe. Der VfB versuche sein "Bestes, um ihn hierzubehalten".