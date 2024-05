Das sagt BVB-Coach Terzic vor dem Heimspiel gegen Augsburg

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Edin Terzic und der BVB empfangen am Samstag den FC Augsburg

Am Samstag (15:30 Uhr) empfängt Borussia Dortmund den FC Augsburg zum 32. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel stellt sich BVB-Trainer Edin Terzic den Fragen der Journalisten.

sport.de berichtet heute ab 12:30 Uhr an dieser Stelle im LIVE-Ticker von der PK des Champions-League-Halbfinalisten.

+++ BVB gegen FC Augsburg: Setzt Terzic auf Rotation? +++

Drei Spieltage stehen in der Fußball-Bundesliga noch an. Ob der BVB im Liga-Endspurt wirklich alles geben wird, bleibt aber abzuwarten. Der Rückstand auf den Vierten RB Leipzig (62 Punkte), bei dem die Westfalen am vergangenen Samstag eine 1:4-Niederlage kassierten, beträgt fünf Punkte.

Ohnehin träumen alle, die es mit dem BVB halten, zurzeit von etwas ganz anderem. Nach Dortmunds 1:0-Erfolg im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch dürfte BVB-Trainer Edin Terzic nun alles dem Ziel unterordnen, erstmals seit 2013 wieder ins Finale der europäischen Königklasse einzuziehen.

Weil schon am kommenden Dienstag (21:00 Uhr) das CL-Halbfinalrückspiel bei PSG ansteht, ist fest davon auszugehen, dass Terzic vor dem Bundesliga-Heimmatch gegen den FC Augsburg am Samstag (15:30 Uhr) die Rotationsmaschine anschmeißen wird.

+++ BVB gegen FC Augsburg: Die Personalsituation +++

Sicher ausfallen werden Außenverteidiger Ramy Bensebaini (Knieverletzung) und Mittelfeldtalent Julien Duranville (Muskelverletzung). Eine Sperre droht Stürmer Karim Adeyemi und Abwehrroutinier Mats Hummels. Beide stehen vor dem drittletzten Spieltag bei vier Gelben Karten.

Als Tabellenfünfter mit 57 Punkten hat der BVB die Champions-League-Qualifikation vor dem 32. Spieltag bereits sicher. Der Vorsprung auf den Sechsten Eintracht Frankfurt beträgt uneinholbare zwölf Zähler.

Der FC Augsburg hofft derweil noch auf eine Europapokalteilnahme in der kommenden Saison. Als Achter mit 39 Punkten können die bayerischen Schwaben sowohl Frankfurt (45 Punkte) als auch den SC Freiburg (40) noch abfangen.