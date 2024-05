Neuer Trainerjob für Ex-BVB-Kapitän Schmelzer

IMAGO/Steinbrenner

Marcel Schmelzer steigt beim BVB zum Co-Trainer der U23 auf

Am 16. August 2008 feierte Marcel Schmelzer beim 3:2-Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen im Trikot von Borussia Dortmund sein Profi-Debüt. Es sollten 366 weitere Pflichtspieleinsätze für den BVB folgen, ehe "Schmelle" im Sommer 2022 seine Karriere beendete - für einen anderen Verein spielte der Außenverteidiger in seiner Profi-Karriere nie. Seit 2023 ist der gebürtige Magdeburger als Co-Trainer der U17 für die Borussen aktiv. Nun folgt eine Beförderung.

Der ehemalige BVB-Kapitän Marcel Schmelzer wird ab der Spielzeit 2024/25 zum Assistenten von Jan Zimmermann aufsteigen. Zimmermann trainiert die U23 der Schwarzgelben, die in der 3. Liga an den Start geht. Schmelzers Vertrag ist bis Sommer 2026 datiert. Das teilten die Dortmunder am Freitag mit.

"Wir wollen nicht nur unsere Spieler, sondern auch unsere Trainer weiterentwickeln. Marcel wird mit seiner großen Erfahrung im Profifußball und seiner engagierten Arbeit im Nachwuchsbereich eine erstklassige Ergänzung des Trainerstabs unserer U23 sein", bezieht Dortmunds neuer Geschäftsführer Lars Ricken auf "bvb.de" Stellung zur Entscheidung.

BVB-Trainer begrüßt Schmelzers Beförderung

"Marcel wird uns durch sein Fußball-Wissen inhaltlich noch einmal einen anderen Blickwinkel ermöglichen und passt auch menschlich sehr gut zu uns", begrüßt auch Zimmermann die Beförderung des 36-Jährigen.

Und auch Schmelzer kommt in der offiziellen Mitteilung zu Wort: "Mir war schon lange klar, dass ich den Schritt in den Erwachsenen-Fußball unbedingt gehen möchte. Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit, denn unsere U23 ist eine interessante Mannschaft mit vielen jungen Talenten", betont der gebürtige Magdeburger.

Bei der aktuell bestplatzierten Zweitvertretung eines Bundesligisten im deutschen Fußball trifft der deutsche Ex-Nationalspieler übrigens auf einen ehemaligen Mitspieler: Julian Koch gehört bereits seit 2022 als Assistent dem Trainerstab der U23 an.