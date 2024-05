FC Bayern will Florian Wirtz angeblich "unbedingt"

IMAGO/Mattia Vian / SOPA Images

Florian Wirtz soll einer der Wunschspieler des FC Bayern sein

Am Donnerstagabend, einen Tag vor seinem 21. Geburtstag, untermauerte Florian Wirtz beim 2:0-Sieg von Bayer Leverkusen gegen die AS Rom im Halbfinal-Hinspiel der Europa League, dass er schon jetzt zu den Lichtgestalten des deutschen Fußballs zählt. Der Treffer in der Ewigen Stadt war bereits der 18., den Wirtz 2023/24 erzielen konnte. 19 Vorlagen runden die herausragende Statistik ab - und rufen den FC Bayern wohl immer stärker auf den Plan.

"Er ist immer noch nur 21 und hat eine große Zukunft vor sich", lobte Bayer Leverkusens Erfolgstrainer Xabi Alonso am Donnerstagabend seinen halb so alten Edeltechniker.

Wirtz müsse trotz seiner Spitzenleistungen in der Leverkusener Fabelsaison weiter mit "Kopf und Geduld" arbeiten, mahnte Alonso zwar, schloss auf Nachfrage aber nicht aus, dass die deutsche EM-Hoffnung je nach Verlauf der weiteren Saison ein Anwärter auf den Titel "Europas Fußballer des Jahres" sein könnte. "Hoffentlich können wir in einem Monat darüber reden, wenn er sich das verdient. Noch ist es zu früh", sagte Alonso.

Dass Wirtz die begehrte Auszeichnung wirklich abräumt, ist eher nicht zu erwarten. Erwartbar ist hingegen, dass der FC Bayern im Poker um den Youngster in Bälde seinen Hut in den Ring werfen wird. Das untermauern auch die "Bild"-Reporter Christian Falk und Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern Insider".

Geht der FC Bayern an die finanzielle Schmerzgrenze?

Im Sommer 2024 bestünde "keine Chance", Wirtz aus dem Schoß Bayer Leverkusens zu entreißen, der FC Bayern wolle den gebürtigen Kölner allerdings "unbedingt". Eine echte Möglichkeit erwartet man nach der Saison 2024/25. Dann soll der FC Bayern dem Reporter-Duo zufolge sogar bereit sein, an die finanzielle Schmerzgrenze zu gehen und "mindestens 100 Millionen Euro" für Wirtz zu bieten.

Gerüchte um ein Interesse der Münchner an Wirtz kursieren immer mal wieder. Der Rechtsfuß steht in Leverkusen allerdings noch bis Ende Juni 2027 unter Vertrag.