Exklusiv: Freund sieht Terzic beim BVB angezählt

IMAGO/Jöran Steinsiek

Steffen Freund traut dem BVB den Einzug ins Champions-League-Finale zu

In der Champions League winkt Borussia Dortmund die erste Final-Teilnahme seit 2013. In der Bundesliga läuft der BVB den Erwartungen allerdings meilenweit hinterher. Laut Ex-Spieler Steffen Freund ist Trainer Edin Terzic angezählt.

"Jetzt wird es wahrscheinlich Platz fünf, das ist zu wenig für Borussia Dortmund", urteilte Freund im Interview mit RTL/ntv und sport.de. Der TV-Experte ergänzte: "Und dann ist der erste, der in Frage steht, immer der Trainer - egal, ob es Terzic ist."

Ohne die mitreißenden Auftritte in der Königsklasse müsste Terzic am Saisonende wohl kräftig um seinen Job kämpfen.

Die Kritik im Fanlager wurde nach dem ernüchternden Auftritt beim "Endspiel um Platz vier" bei RB Leipzig (1:4) wieder deutlich lauter. In acht Spielen gegen die Top 4 der Tabelle gelang der Borussia in dieser Saison bei fünf Niederlagen lediglich ein Sieg. Für die Ansprüche des BVB ist das viel zu wenig.

Laut Freund dürfe man aber nicht vergessen, was Terzic in der vergangenen Saison geleistet hat. "Der BVB hat eine Riesen-Rückrunde gespielt", hob er hervor.

Die schwachen Leistungen des BVB führt Freund auch auf den Umbruch in der Führungsebene zurück. "Ich glaube, da sollte man das Gesamte sehen. In der Vereinsführung gibt es Veränderungen", merkte der 54-Jährige an und betonte: "Für die Mannschaft, die ich nicht nur in Schutz nehmen will, ist das natürlich nicht einfach."

Freund traut dem BVB den Einzug ins CL-Finale zu

In der Champions League traut Freund seinem Ex-Klub den Einzug ins Finale nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel gegen Paris Saint-Germain durchaus zu.

"Der BVB hat sich die Führung in der ersten Hälfte mit dem Engagement, der Leidenschaft und den Fans im Rücken verdient", sagte der ehemalige Nationalspieler.

PSG sei für das Duell in Paris zwar aufgrund der "individuellen Klasse leichter Favorit". Der BVB könne aber auf Konter lauern und so womöglich in Führung gehen. "Dann schaffen sie das Finale", legte sich Freund fest.

Der Chancenwucher der Franzosen in der zweiten Halbzeit sei aber "eine Warnung" für den BVB. "Wenn sie defensiv weniger zulassen, haben sie eine gute Chance ins Finale zu kommen", so Freund.