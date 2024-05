Wilde Spekulationen über Tuchel-Kehrtwende des FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern im Sommer - oder etwa doch nicht?

Der FC Bayern ist im Rahmen seiner Trainer-Suche auch bei Ralf Rangnick leer ausgegangen. Ex-Profi Jan Age Fjörtoft glaubt, dass die Bosse an der Säbener Straße nun eine Rolle rückwärts machen könnten.

"Nach Rangnicks Nein denke ich, dass Bayern zu Tuchel zurückgehen und ihn bitten wird, zu bleiben", schrieb Fjörtoft am Donnerstag bei X (ehemals Twitter).

Allzu große Chancen würde der Norweger dem FC Bayern in diesem Fall aber nicht ausrechnen. "Er [Tuchel] wird nein sagen", orakelte Fjörtoft.

Der FC Bayern hatte sich mit Tuchel bereits im Februar auf eine vorzeitige Trennung im Sommer geeinigt. Der Vertrag des 50-Jährigen war ursprünglich bis 2025 datiert.

Während sich der FC Bayern in der Bundesliga bereits Bayer Leverkusen geschlagen geben musste, winkt in der Champions League das Endspiel im Londoner Wembley-Stadion. Die Münchner trennten sich im Halbfinal-Hinspiel im eigenen Stadion mit 2:2 von Real Madrid. Am kommenden Mittwoch (21 Uhr) folgt der Showdown im Estadio Santiago Bernabéu. Tuchel und der FC Bayern könnte die laufende Saison somit doch noch zu einem guten Ende führen.

FC Bayern sucht und sucht

Ein Nachfolger für den Coach ist an der Säbener Straße noch immer nicht gefunden. Xabi Alonso bekannte sich zu Bayer Leverkusen. Julian Nagelsmann verlängerte seinen Vertrag beim DFB bis 2026. Ralf Rangnick macht überraschenderweise doch als Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft weiter.

"Ich bin mit vollem Herzen österreichischer Teamchef. Diese Aufgabe macht mir unglaublich viel Freude und ich bin fest entschlossen, unseren eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen", wird Rangnick in einer offiziellen Pressemitteilung des ÖFB zitiert.

Er wolle "ausdrücklich betonen, dass das keine Absage an den FC Bayern ist, sondern eine Entscheidung für meine Mannschaft und unsere gemeinsamen Ziele. Unsere volle Konzentration gilt der Europameisterschaft. Wir werden alles unternehmen, um dort so weit wie möglich zu kommen", erklärte der 65-Jährige.