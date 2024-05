Wagner verrät Klopps Pläne: "Möchte viel Fußball gucken"

IMAGO/Paul Terry

Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool zum Saisonende

Jürgen Klopp wird den FC Liverpool nach der laufenden Saison verlassen. Immer wieder wird der Erfolgstrainer bei anderen Top-Klubs gehandelt. Sein enger Vertrauter und ehemalige Schalke-Trainer David Wagner hat nun Einblick in Klopps Pläne gegeben.

Jürgen Klopp wird zu seinem Wort stehen und ein Jahr lang keinen Job im Fußballgeschäft annehmen - trotz der zahlreichen Angebote, die der Liverpool-Teammanager erhält. Davon gab sich nun David Wagner, Coach von Zweitligist Norwich City und Freund des 56-Jährigen, im Gespräch mit "Sport1" überzeugt.

"Ich bin ganz sicher, dass er mindestens ein Jahr Pause macht, und danach kann ich mir alles für ihn vorstellen - auch, dass er sein Leben genießt und nicht mehr als Trainer arbeiten wird", so Wagner.

Klopp hatte zudem angekündigt, außer den FC Liverpool keinen anderen englischen Klub mehr trainieren zu wollen. Ob er überhaupt noch einmal ins Trainergeschäft zurückkehrt, hatte er seit der Verkündung der Entscheidung stets offen gelassen. Zwischenzeitlich war er als Trainer der deutschen Nationalmannschaft oder des FC Bayern gehandelt worden.

Klopp möchte im Sommer "viel Fußball gucken"

Wagner freue sich, dass sein Kumpel "ein glücklicher Mensch" sei, der seine freie Zeit bald nach Belieben nutzen kann. "Es besteht eine enge Freundschaft zwischen uns. Es kann vorkommen, dass wir eine Woche lang keinen Kontakt haben, aber eigentlich ist das bei uns schon sehr regelmäßig."

Dem Fußball wird Jürgen Klopp aber sicher so schnell nicht abschwören, gab sich David Wagner sicher: "Er wird einen glücklichen Sommer erleben, er möchte viel Fußball gucken."

Jürgen Klopp hat in dieser Saison den Liga-Pokal mit seiner Mannschaft gewonnen, in der Europa League schied man im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo aus. In der Premier League hat sich der FC Liverpool unterdessen erst in den letzten Spielen aus dem Meisterkampf verabschiedet. Der Titel in England wird unter dem FC Arsenal und Manchester City ausgemacht.