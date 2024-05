Tuchel-Kehrtwende? Das sagt der Coach!

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel denkt nicht ans Weitermachen beim FC Bayern

Nach den zahlreichen Absagen einiger Wunschkandidaten für den Posten als Trainer des FC Bayern rückt auch ausgerechnet Thomas Tuchel immer wieder in den Fokus. Vollziehen er und die Münchner etwa eine spektakuläre Kehrtwende? Die Meinung des Trainers scheint jedoch (vorerst) zu stehen. Eine Hintertür ließ er allerdings offen.

Die vorzeitige Trennung beim FC Bayern "ist vereinbart", stellte der 50-Jährige am Freitag auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Bundesliga-Duell beim VfB Stuttgart noch einmal klar (diese und weitere Aussagen sind oben im Video zu sehen, öffnet sich im Artikelbild!)

Auf Nachfrage, ob man jene Vereinbarung nicht womöglich doch noch einmal lösen könnte, ließ Tuchel die Tür zumindest einen Spalt weit offen: "Sie können jeden Vertrag gemeinschaftlich auflösen. Wir hatten einen bestehenden Vertrag und haben uns geeinigt, dass wir den früher beenden. Das ist immer alles möglich. Aber die Antwort ist die gleiche: Die Vereinbarung steht. Die Vereinbarung gibt's."

Thomas Tuchel hatte im März 2023 als Nachfolger von Julian Nagelsmann ursprünglich einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet. Nicht wenige Experten und Beobachter rieten den Münchner Bossen allerdings, über eine Kehrtwende nachzudenken.

Wohin zieht es Thomas Tuchel nach dem Aus beim FC Bayern?

Unter anderem der ehemalige Bundesliga-Profi Jan Age Fjörtoft glaubt, dass die Bosse an der Säbener Straße nun eine Rolle rückwärts machen könnten. "Nach Rangnicks Nein denke ich, dass Bayern zu Tuchel zurückgehen und ihn bitten wird, zu bleiben", schrieb Fjörtoft am Donnerstag bei X (ehemals Twitter). "Er wird nein sagen", orakelte Fjörtoft sogleich.

Am Dienstagabend hatte auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen über eine mögliche Weiterbeschäftigung von Tuchel Stellung bezogen. "Man muss die Dinge aus der Situation heraus bewerten, in der man Entscheidungen fällt. Es war damals eine total andere Situation, heute haben wir eine neue", verdeutlichte der Bayern-Boss.

Tuchel wird unterdessen mit einer Rückkehr in die englische Premier League in Verbindung gebracht. Sowohl Manchester United, wo Erik ten Hag noch an der Seitenlinie steht, als auch sein Ex-Klub FC Chelsea sollen Interesse zeigen, hieß es zuletzt in englischen Medienberichten.

Beim FC Chelsea hatte im Juli 2023 Mauricio Pochettino das Amt übernommen, allerdings mit nur mäßigem Erfolg. Tuchel selbst hatte die Blues zwischen Januar 2021 und September 2022 betreut - und sogar die Champions League gewonnen.