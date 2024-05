Wagner rechnet mit Zeit auf Schalke ab

IMAGO/Paul Chesterton

David Wagner coachte den FC Schalke 04 zwischen 2019 und 2020

David Wagner zählte zu den schier unzähligen Trainern, die es in den vergangenen Jahren versuchten, Krisen-Klub FC Schalke 04 wieder in die Spur zu bringen. Doch auch der heutige Norwich-Coach scheiterte krachend. Die Schuld sieht er jedoch vor allem bei den S04-Bossen.

Der ehemalige Schalke-Trainer David Wagner hat mit seiner Zeit in Gelsenkirchen rigoros abgerechnet.

"Sicherlich habe ich auch einige Fehler gemacht, aber in diesem Verein gab es zu viele Veränderungen", erklärte der 52-Jährige im Interview mit "Sport1": "Clemens Tönnies, Jochen Schneider, Alex Jobst, Peter Peters und Michael Reschke - zu viele Führungskräfte sind damals gegangen. Zudem kam noch die Corona-Pandemie hinzu."

Wagner stellte klar: "Unter diesen Umständen konnte ich nicht erfolgreich arbeiten."

Wagner: "Auf Schalke war das eine andere Nummer"

Der gebürtige Frankfurter, der im Verlauf seiner Spielerkarriere bereits zwei Jahre in Königsblau aufgelaufen war, hatte den FC Schalke 04 im Juli 2019 übernommen. 14 Monate später wurde er allerdings schon wieder entlassen. "Es war eine schwierige Zeit, besonders psychisch sehr herausfordernd. Es wurde alles verändert und in Frage gestellt. Ich habe viel nachgedacht, aber irgendwann merkte ich, dass ich die Situation nicht mehr zum Guten wenden konnte", so Wagner rückblickend.

Zwar habe es auch während seiner aktuellen Amtszeit beim englischen Zweitligisten Norwich City hier und da Probleme gegeben. Aber: "Auf Schalke war das eine andere Nummer. Da ist noch viel mehr passiert. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Norwich ist ein stabiler Klub, die Besitzer führen den Verein schon seit über 25 Jahren", hob Wagner hervor. Es sei zudem "nicht fair, die Schalke-Zeit als repräsentativ für die Bewertung meiner Arbeit heranzuziehen".

Nach Problemen in der Hinrunde hat Wagner mit seiner Mannschaft in der Rückserie Fahrt aufgenommen. Als aktueller Tabellenfünfter hat Norwich über die Playoffs noch die Chance auf den Aufstieg in die Premier League. "Es ist bisher eine wirklich gute Saison. Wir sind das zweitbeste Team in diesem Jahr", so Wagner stolz.