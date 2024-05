Hertha BSC buhlt um Stürmer von der Konkurrenz

IMAGO/Blatterspiel

Havard Nielsen (l.) steht bei Hertha BSC auf dem Zettel

Im Zuge der Suche nach einem neuen Stürmer könnte sich Hertha BSC bei der Konkurrenz aus der 2. Bundesliga bedienen.

Wie die "Bild" berichtet, haben die Verantwortlichen von Hertha BSC ein Auge auf Havard Nielsen von Hannover 96 geworfen. Demnach wird der 30 Jahre alte Norweger aufgrund seiner großen Erfahrung im deutschen Unterhaus hoch eingeschätzt.

Nielsen spielte bereits für Eintracht Braunschweig, Fortuna Düsseldorf oder Greuther Fürth. In der aktuellen Saison kommt der 14-fache Nationalspieler auf sieben Tore und drei Assists in 27 Pflichtspielen für Hannover 96.

Erst Anfang April hatte Nielsen seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Hannover um zwei Jahre bis 2026 verlängert.

"In der Kabine zählt er mit seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung zu den Profis in unserem Kader, von denen die jungen Talente in vielerlei Hinsicht sportlich und menschlich profitieren", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann: "Wir freuen uns, dass er uns weiterhin erhalten bleibt."

Daher würde für Hertha eine Ablöse fällig werden. Genau darin besteht dem Boulevardblatt zufolge das Problem. Demnach kann sich die Alte Dame kostspielige Transfers nur leisten, wenn dafür andere Spieler verkauft werden.

Zu den Verkaufskandidaten sollen Smail Prevljak und Florian Niederlechner gehören.

Hertha BSC kassiert Doppel-Absage

Von zwei anderen Stürmern hat Hertha BSC bereits eine Absage kassiert. Nick Woltemade stand wohl beim Hauptstadtklub auf dem Zettel. Der Angreifer von Werder Bremen unterschrieb aber einen Vertrag beim VfB Stuttgart.

Auch Cedric Teuchert war ein Kandidat bei Hertha. Der frühere Profi des FC Schalke 04 wird Hannover 96 im Sommer verlassen. Das bestätigten die Niedersachsen am Donnerstag.

Laut Medienberichten soll Teuchert einen Vertrag beim US-Klub St. Louis City SC unterschreiben. Im Winter hatte er ein Angebot aus den USA noch ausgeschlagen.