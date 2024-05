Das soll Bjelica bei Union zum Verhängnis geworden sein

IMAGO/O.Behrendt

Union Berlin und Trainer Nenad Bjelica gehen getrennte Wege

Vor dem Liga-Spektakel gegen den VfL Bochum (3:4) versprach Präsident Dirk Zingler vom 1. FC Union Berlin Trainer Nenad Bjelica noch die "volle Unterstützung", am Montag setzten die Eisernen den Coach dann dennoch vor die Tür. Nun kam ans Licht, was dem Kroaten zum Verhängnis geworden sein soll.

"Nenad Bjelica hat unsere volle Unterstützung. Deshalb berührt uns das nicht. Es ärgert uns ein bisschen, weil die Leser am Ende keine andere Chance haben, als das zu glauben, was da drin steht. Wenn das dann falsch ist, ist das schade für die Leser", erklärte Union-Präsident Dirk Zingler am Sonntag bei "DAZN" konfrontiert mit einem Bericht des "kicker", in dem die Trennung von Coach Bjelica spätestens zum Saisonende als gesichert verkündet wurde.

Starke Worte, die seit Montagnachmittag nicht mehr als leere Hülsen sind. Union verkündete die sofortige Trennung vom 52-Jährigen, dessen Nachfolge vorerst der bisherige U19-Coach Marco Grote antritt.

Trainingsmethoden sorgen angeblich für Verwunderung bei Union Berlin

Die "Bild" hat nun die Umstände aufgedeckt, an denen Bjelica letztlich gescheitert sein soll.

Ausschlaggebend soll demnach ein angekratztes Verhältnis zum Team gewesen sein. Konkret soll Bjelica sein Aussetzer gegen den FC Bayern "viel Rückhalt" gekostet haben. Gegen die Münchner brannten dem Übungsleiter die Sicherungen durch, er fasste Leroy Sané zweimal ins Gesicht und kassierte eine Sperre von drei Partien.

Damit aber nicht genug: Auch die taktische Vorbereitung, die Inhalte der Trainings und der sehr dosierte Einsatz von Videoanalysen sollen "intern" für Verwunderung gesorgt haben, heißt es.

Auffallend: Vor dem Bochum-Spiel lobte Bjelica seine Mannschaft noch in allerhöchsten Tönen. Im Training hätte sein Team ihn zuletzt sogar "begeistert". "Meine Mannschaft hat absoluten Respekt von meiner Seite", ich werde sie bis zum Schluss unterstützen, erklärte Bjelica.